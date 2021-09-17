شاهد: سيارة للمقاومة تمنع جرافات الاحتلال من التوغل شرق دير البلح

رام الله - دنيا الوطنتناقل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، أمس الخميس، مشاهد تظهر قيام سيارة جيب تابعة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، بمنع جرافات الاحتلال من التوغل داخل القطاع.وفي تفاصيل الفيديو، الذي لم يعرف توقيت تصويره، يظهر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي حاولت التوغل وتجريف أراضٍ زراعية على الحدود الشرقية لمدينة دير البلح، مستخدمةً عدد من الآليات من بينها دبابة على الأقل.وبحسب شهود عيان، فإن عملية التوغل والتجريف التي حاولت قوات الاحتلال تنفيذها في المنطقة، توقفت فور وصول سيارة المقاومة.