شؤون فلسطينية

حزب الشعب يدعو لضمان إجراء الانتخابات البلدية في فلسطين

حزب الشعب يدعو لضمان إجراء الانتخابات البلدية في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
دعا حزب الشعب لبذل كافة الجهود لضمان النجاح في إجراء الانتخابات البلدية المقررة في الـ11 من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، في الضفة الغربية وقطاع غزة وضواحي القدس.

وشدد الحزب في بيان صدر عنه، اليوم الجمعة، على أهمية أن يكون قطاع غزة جزءا من هذه العملية التي يتوق لها المواطنون بعد طول انتظار.

‎واعتبر أن إجراء الانتخابات البلدية أمر ضروري يضمن حق المواطنين في اختيار مجالس البلديات التي تدير شؤونهم في ظل هذه الظروف الصعبة والمعقدة.

وطالب الحزب الجهات المعنية بالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية لتوفير المناخ الإيجابي، وإزالة أية عراقيل أو عقبات بما يضمن مشاركة الجميع فيها واحترام نتائجها.

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