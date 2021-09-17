غزة: ارتفاع عدد حالات الوفاة اليومية بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، تسجيل 15 حالة وفاة بفيروس (كورونا) المستجد خلال 24 ساعة الماضية.وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن"، نسخة منه، أنها سجلت 1433 إصابة جديدة بالفيروس، وتعافي 1358 حالة، بعدما أجرت 4295 فحصاً مخبرياً.وأشارت الوزارة، إلى أن الإجمالي التراكمي للمصابين بلغ 153823 إصابة، والحالات النشطة 21239 حالة، فيما بلغ إجمال المتعافين 131324 حالة والوفيات 1260 حالة وفاة.ولفتت الوزارة، إلى أن إجمالي الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية في المستشفى بلغت 395 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة والحرجة 256 حالة.وفيما يتعلق بالتطعيمات، قالت الوزارة، إن إجمالي المواطنين الذين تلقوا اللقاح بلغ 374653 شخص، فيما وصل إلى القطاع 579570 جرعة من مختلف اللقاحات.