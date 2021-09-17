شؤون فلسطينية

"الجنائية الدولية" تنظر في قضية رفعها مواطن غزي ضد غانتس

"الجنائية الدولية" تنظر في قضية رفعها مواطن غزي ضد غانتس
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن تعقد محكمة الاستئناف، التابعة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، يوم الخميس المقبل، جلسة استماع في قضية رفعها مواطن فلسطيني من قطاع غزة، ضد قادة الاحتلال الإسرائيلي، بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال عدوان 2014.

وستعقد المحكمة، جلسة الاستماع في القضية المرفوعة من المواطن الفلسطيني إسماعيل زيادة، ضد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، ووزير الجيش الحالي بيني غانتس، وقائد سلاح الجو السابق ومدير عام وزارة الجيش الحالي أمير إيشل، لقصفهما منزل عائلته في وسط قطاع غزة.

وبحسب بيان لحملة العدالة من أجل فلسطين، فإن زيادة قدم طعنًا بالقرار الأول الصادر عن المحكمة الابتدائية في لاهاي بتاريخ 29 كانون الثاني/ يناير 2020، حيث اعتّدت المحكمة بموجب قرارها بالحصانة الوظيفية للمتهمين، وأعلنت أن غانتس وإيشل يتمتعان بالحصانة من الملاحقة القضائية أمام المحاكم الهولندية، وأن ما قام به المدعى عليهما قد تم أثناء قيامهما بمهامهما الرسمية

وأضاف البيان، أن المواطن زيادة، أكد في طلب الاستئناف أن المحكمة قد أخطأت في قرارها الاعتداد بـالحصانة الوظيفية للمتهمين، مشددًا أن الحصانة الوظيفية لا تُمنح للمتهمين بارتكاب جرائم حرب.

ويسعى زيادة لمُحاسبة المتهمين بإصدار قرار القصف المتعمّد الذي تعرّض له منزل عائلته في مخيم البريج في قطاع غزة، بتاريخ 20-07-2014، حيث أدى الهجوم إلى استشهاد والدة إسماعيل زيادة (70 عامًا) وثلاثة أشقاء وزوجة شقيقه وابن أخيه البالغ من العمر (12 عامًا) إضافة إلى أحد ضيوف العائلة.

ويؤكد زيادة - بحسب بيان الحملة - أن الهجوم يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ولمبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليًا.

وتعد هذه القضية فريدة من حيث كونها المرة الأولى التي يتمكن فيها فلسطيني من رفع دعوى مدنية في قضية تتعلق بجرائم حرب للوصول إلى العدالة على أساس مبدأ الولاية القضائية الدولية.

أخبار ذات صلة

شيخ الأزهر: نضال الشعب الفلسطيني سيظل مصدر فخر وعز وإلهام

شيخ الأزهر: نضال الشعب الفلسطيني سيظل مصدر فخر وعز وإلهام

جيش الاحتلال يزعم احباط عملية تهريب للأسلحة في الأغوار

جيش الاحتلال يزعم احباط عملية تهريب للأسلحة في الأغوار

فيديو: مستوطنون يعتدون على شاب مقدسي طعناً بالسكاكين

فيديو: مستوطنون يعتدون على شاب مقدسي طعناً بالسكاكين

بالأسماء: طالع كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

بالأسماء: طالع كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

إحصائية حركة السفر عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي

إحصائية حركة السفر عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي

المرور بغزة: أربع إصابات في أربعة حوادث سير بالقطاع

المرور بغزة: أربع إصابات في أربعة حوادث سير بالقطاع

حالة الطقس: أجواء غائمة جزئيا والحرارة أقل من معدلها السنوي

حالة الطقس: أجواء غائمة جزئيا والحرارة أقل من معدلها السنوي

الكيلة: طالبنا الصليب الأحمر ومؤسسات حقوقية بمتابعة الوضع الصحي للأسرى الستة

الكيلة: طالبنا الصليب الأحمر ومؤسسات حقوقية بمتابعة الوضع الصحي للأسرى الستة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

شيخ الأزهر: نضال الشعب الفلسطيني سيظل مصدر فخر وعز وإلهام

شيخ الأزهر: نضال الشعب الفلسطيني سيظل مصدر فخر وعز وإلهام

جنين: اندلاع مواجهات مع الاحتلال قرب حاجز الجلمة

جنين: اندلاع مواجهات مع الاحتلال قرب حاجز الجلمة

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان من بلدة بيتونيا غرب رام الله

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان من بلدة بيتونيا غرب رام الله

قوات الاحتلال تعتدي على المقدسيين بمنطقة باب العامود

قوات الاحتلال تعتدي على المقدسيين بمنطقة باب العامود

السياحة بغزة تطلق خدمة الاستعلام عن قيمة أضرار المنشآت السياحية جراء العدوان الأخير

السياحة بغزة تطلق خدمة الاستعلام عن قيمة أضرار المنشآت السياحية جراء العدوان الأخير

فتوح: لن ننسى صبرا وشاتيلا وسيحاسب الاحتلال

فتوح: لن ننسى صبرا وشاتيلا وسيحاسب الاحتلال

العربية الفلسطينية: نرحب بإجراء الانتخابات المحلية وندعو لإجرائها بقطاع غزة

العربية الفلسطينية: نرحب بإجراء الانتخابات المحلية وندعو لإجرائها بقطاع غزة

المدلل: المجازر والنكبات لم تفت بعضد شعبنا

المدلل: المجازر والنكبات لم تفت بعضد شعبنا

منوعات

نهال عنبر تكشف عن حالتها الصحية بعد تعرضها لارتجاج بالدماغ

نهال عنبر تكشف عن حالتها الصحية بعد تعرضها لارتجاج بالدماغ

لهذا السبب.. حسين فهمي يعلن إغلاق كافة حساباته على السوشيال ميديا

لهذا السبب.. حسين فهمي يعلن إغلاق كافة حساباته على السوشيال ميديا

وائل شرف يكشف عن سبب رفض ناجي جبر دور &#34;العكيد أبو شهاب&#34;

وائل شرف يكشف عن سبب رفض ناجي جبر دور "العكيد أبو شهاب"

حسن شاكوش يتفوق على عمرو دياب.. ما القصة؟

حسن شاكوش يتفوق على عمرو دياب.. ما القصة؟

شاهد: حسن يوسف يكشف موقفه من أفلام زوجته شمس البارودي

شاهد: حسن يوسف يكشف موقفه من أفلام زوجته شمس البارودي

وفاة الفنان المصري أحمد هيبة في حادث سير أليم

وفاة الفنان المصري أحمد هيبة في حادث سير أليم

رغم إقامة حفل زفافها.. يسرا تكشف عن سبب امتناعها من ارتداء فستان الزفاف

رغم إقامة حفل زفافها.. يسرا تكشف عن سبب امتناعها من ارتداء فستان الزفاف

شاهد: سارة الكندري تثير الجدل وتهاجم طليقها &#34;كنت تجيبلي ربعك وتقلي زبطيهم&#34;

شاهد: سارة الكندري تثير الجدل وتهاجم طليقها "كنت تجيبلي ربعك وتقلي زبطيهم"

مي حلمي تثير الجدل وتعود للعمل رغم إيقافها وإحالتها للتحقيق

مي حلمي تثير الجدل وتعود للعمل رغم إيقافها وإحالتها للتحقيق

ما حقيقة رفع إلهام الفضالة دعوى قضائية ضد مها محمد؟

ما حقيقة رفع إلهام الفضالة دعوى قضائية ضد مها محمد؟

عربي

السلطات السعودية تكشف تفاصيل صيانة إطار الحجر الأسود في الكعبة

السلطات السعودية تكشف تفاصيل صيانة إطار الحجر الأسود في الكعبة

سوريا: هزة أرضية جنوب غرب حلب

سوريا: هزة أرضية جنوب غرب حلب

الصحة المصرية: 84% نسبة التعافي من فيروس (كورونا)

الصحة المصرية: 84% نسبة التعافي من فيروس (كورونا)

لبنان: بدء إدخال الوقود الإيراني عبر الحدود مع سوريا

لبنان: بدء إدخال الوقود الإيراني عبر الحدود مع سوريا