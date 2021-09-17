شؤون فلسطينية

بالأسماء: طالع كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

بالأسماء: طالع كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الجمعة، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الأحد المقبل (19 سبتمبر).

وتابعت الهيئة، بأن على المسافرين التوجه لإجراء فحص (كورونا) يوم الأحد بدءاً من الساعة 7 صباحاً في مركز شهداء رفح الصحي، ثم التوجه للصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.








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