الاحتلال يقرر عدم "الإضرار" بشاحنات النفط الإيرانية المتجهة إلى لبنان

رام الله - دنيا الوطنقالت (القناة 12) الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، إن إسرائيل قررت عدم الإضرار بقوافل شاحنات النفط الإيرانية المتجهة إلى لبنان عبر سوريا.وأضافت القناة، أن الإضرار بتلك الشاحنات، قد يؤدي إلى إندلاع توتر مع إيران وحزب الله اللبناني، مشيرةً إلى أن العالم سينظر إلى ذلك كمحاولة إسرائيلية لتخريب الجهود الإنسانية لإعادة الإعمار في لبنان.وأعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، في آب/ أغسطس الماضي، أن ناقلة محملة بالوقود انطلقت من إيران، في محاولة للتخفيف من النقص الحاد الذي تعاني منه لبنان.وتوعد نصر الله، إسرائيل والولايات المتحدة، برد في حال تعرضت السفينة التي تحمل الوقود لأي هجوم، مشيرة إلى أنه منذ لحظة ابحارها أصبحت "أرضاً لبنانية".