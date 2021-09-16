الكيلة: طالبنا الصليب الأحمر ومؤسسات حقوقية بمتابعة الوضع الصحي للأسرى الستة





















رام الله - دنيا الوطنزارت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الخميس، عائلات الأسرى الستة في محافظة جنين، الذين انتزعوا حريتهم من سجن ”جلبوع“، بحضور مسؤولة ملف شؤون المساعدات في مكتب الرئاسة اللواء رائدة الفارس، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح وفاء زكارنة وأمين سر إقليم حركة فتح في جنين عطا أبو ارميلة ووفد من وزارة الصحة.وقالت الوزيرة ” إن هذه الزيارة تأتي لدعم أهالي الأسرى، مشيرة إلى الاهتمام الكبير من قبل الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. محمد اشتية والحكومة الفلسطينية في متابعة أوضاعهم المختلفة على المستويين المحلي والدولي“، بحسب ما جاء على موقع الوزارة الالكتروني.وأكدت د. الكيلة ” طالبنا اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومؤسسات حقوقية بالإشراف على الوضع الصحي للأسرى الأربعة المعاد اعتقالهم.“وأضافت وزيرة الصحة ”نحن قلقون للغاية على الأسرى الأربعة، وقد طالبنا بزيارتهم والاطمئنان عليهم والتأكد من ظروف اعتقالهم، حيث استعمت لذوي الأسرى عن مستجدات الحالة الصحية للأسرى“وأشارت د. الكيلة إلى أن العديد من الأسرى داخل سجون الاحتلال يعانون من أوضاع صحية صعبة، لا سيما في ظل انتشار جائحة كورونا، وانعدام أدنى مستلزمات الوقاية والإجراءات الصحية السليمة، والإهمال الطبي، ونقص الأدوية لعلاج مرضى بحالات حرجة“وزارت الوزيرة الموظف في وحدة الشكاوى بوزارة الصحة د. نضال العارضة، والذي تعرض للعديد من الإصابات جراء اعتقاله وضربه بعنف من قبل قوات الاحتلال.