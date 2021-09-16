رشق مركبات للمستوطنين بالحجارة قرب بلدة الفندق شرق قلقيلية

رام الله - دنيا الوطنألقى شبان فلسطينيون، مساء اليوم الخميس، الحجارة صوب مركبات المستوطنين إلى الشرق من مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة.وأفادت مصادر إسرائيلية أن شبان فلسطينيين رشقوا بالحجارة حافلة ومركبة للمستوطنين قرب قرية الفندق شرق قلقيلية.وتتعرض قرية الفندق لاعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال، حيث يدعون إلى تجمعات واستهداف الفلسطينيين وممتلكاتهم على الشوارع الرابطة بين المدن.ورصد تقرير يصدره المكتب الإعلامي لحركة "حماس" بالضفة 641 عملًا مقاومًا في 123 منطقة مواجهة بمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة منذ عملية "نفق الحرية" وحتى مساء أمس 15 سبتمبر الحالي.وأحصى التقرير 193 مواجهة مع قوات الاحتلال، والمشاركة في 170 تظاهرة تضامنًا ونصرة للأسرى.وتخلل المواجهات والمظاهرات 175 عملية إلقاء حجارة، و21 إلقاء زجاجات حارقة، و5 إلقاء مفرقعات نارية، و2 عملية تحطيم أدوات أو آليات عسكرية، و13 عملية حرق أماكن أو منشئات عسكرية، وإسقاط طائرتي "درون"، و15 عملية مقاومة لاعتداءات المستوطنين.ورصد 4 عمليات طعن أو محاولات طعن، وإلقاء 8 عبوات ناسفة.وتواصلت عمليات الإرباك الليلي ضد البؤر الاستيطانية ونقاط عسكرية للاحتلال الإسرائيلي، وبلغت 8 عمليات إرباك ليلي تركزت في بلدتي بيتا وبيت دجن بنابلس.ووفق التقرير، شهدت الفترة ارتفاعًا في عمليات إطلاق النار، حيث بلغت 25 عملية إطلاق نار، استهدف المقاومون نقاط مختلفة لقوات الاحتلال، تركزت على حاجز الجلمة العسكري شمال شرق جنين.وتشهد فلسطين المحتلة حالة من الغضب العارم مع تصاعد اعتداءات الاحتلال بحق الأسرى في السجون، وارتفعت خلالها عمليات إطلاق النار والطعن.