جنين: اندلاع مواجهات مع الاحتلال قرب حاجز الجلمة

رام الله - دنيا الوطناندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، قرب حاجز الجلمة العسكري شمال شرق جنين،وقالت مصادر محلية: "إن قوات الاحتلال المتواجدة على الحاجز أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب الشبان الذين خرجوا دعم واسناد للأسير زكريا زبيدي ورفاقة الأسرى الذين انتزعوا حريتهم من سجن "جلبوع" وأعيد اعتقال 4 منهم"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وفي السياق ذاته، تواصل قوات الاحتلال عمليات التفتيش في بلدات وقرى المحافظة، والمحاذية لجدار الضم والتوسع العنصري في منطقة يعبد وعانين والطيبة ورمانه وفقوعة، بحثا عن الأسيرين أيهم كممجي من كفردان ومناضل إنفيعات من يعبد.