قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان من بلدة بيتونيا غرب رام الله

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، ثلاثة فتية من بلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشبان الثلاثة أثناء تواجدهم بالقرب من منطقة جدار الفصل العنصري الواقع غرب البلدة قبل أن يتم نقلهم إلى جهة غير معلومة.ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة الغربية ارتكاب الاحتلال (2063) انتهاكا خلال شهر آب/أغسطس الماضي، أبرزها استشهاد (8) فلسطينيين، بينهم طفل، برصاص الاحتلال ومستوطنيه.وأصيب (455) مواطنا في (103) عمليات إطلاق بنيران قوات الاحتلال ومستوطنيه، و(53) اعتداء للمستوطنين.ووثق التقرير(110) عمليات مداهمة لمنازل المواطنين و(323) اقتحاما لمناطق مختلفة في الضفة والقدس المحتلة، اعتقل خلالها الاحتلال (377) مواطنًا، فيما بلغ عدد الحواجز (340) حاجزًا مؤقتًا وثابتًا.وتعتبر مناطق نابلس والخليل والقدس، الأكثر تعرضا للانتهاكات الإسرائيلية بواقع (571، 255، 233) انتهاكا على التوالي.