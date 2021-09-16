شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتدي على المقدسيين بمنطقة باب العامود

قوات الاحتلال تعتدي على المقدسيين بمنطقة باب العامود
رام الله - دنيا الوطن
اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، على العديد من المقدسيين أثناء تواجدهم في منطقة باب العامود بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال قمعت واعتدت على المتواجدين في محيط باب العامود بالقدس المحتلة ولاحقت بعض الشبان بالمنطقة.

وفي وقت سابق اليوم حذر الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس المحتلة محمد حمادة من التجاوزات التي أقدمت عليها قطعان المستوطنين، باقتحام ساحات المسجد الأقصى المبارك وتدنيسها وهم يرتدون الملابس التي يصفونها بالخاصة بما يُسمى "كهنة الهيكل"، وأدائهم لبعض الطقوس المزعومة بالانبطاح أرضًا وغير ذلك.

واعتبر حمادة أن "هذا تجاوز خطير جدًا، وانتهاك جديد لحرمة المسجد الأقصى وقدسيته".

وشدد على أن "محاولات الاحتلال المستمرة بالتعدي على حرمة المسجد الأقصى، ومحاولة فرض وقائع جديدة على الأرض، لا تعدو كونها قفزات في الهواء ولعبًا بالنار التي ستأكل أخضر الاحتلال قبل يابسه".

ودعا أهلنا في القدس والداخل الفلسطيني المحتل وكل مَن يستطيع الوصول من سائر فلسطين أن يتواجدوا ويحتشدوا في ساحات الأقصى بشكل دائم.

ونوه أن الاحتلال الذي تراجع أمام إرادة المنتفضين في هبّة البوابات وباب العامود لن يجرؤ على مواصلة عدوانه إذا ما وجد وقوفًا متينًا في وجهه.

وشدد على موقف حماس الدائم من الأقصى، وأنّ دون تهويده أو تقسيمه الدماء والمهج والأرواح، مؤكدًا أن المقاومة التي وعدت وأوفت لن تتردد في أن تهبّ من جديد لرد صائل الاحتلال وتطهير المسجد من دنسه.

ومنذ يوم أمس أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة طرقات في مدينة القدس ضمن الإجراءات الأمنية عشية ما يسمى بـ"عيد الغفران اليهودي".

وتهدف "جماعات الهيكل" في ما يسمى بـ "عيد الغفران" إلى اقتحام أكبر عدد ممكن من المتطرفين للمسجد الأقصى، وأداء صلوات التوبة العلنية الجماعية بقيادة كبار الحاخامات، وتكرار نفخ البوق في المسجد.

أخبار ذات صلة

رشق مركبات للمستوطنين بالحجارة قرب بلدة الفندق شرق قلقيلية

رشق مركبات للمستوطنين بالحجارة قرب بلدة الفندق شرق قلقيلية

جنين: اندلاع مواجهات مع الاحتلال قرب حاجز الجلمة

جنين: اندلاع مواجهات مع الاحتلال قرب حاجز الجلمة

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان من بلدة بيتونيا غرب رام الله

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان من بلدة بيتونيا غرب رام الله

السياحة بغزة تطلق خدمة الاستعلام عن قيمة أضرار المنشآت السياحية جراء العدوان الأخير

السياحة بغزة تطلق خدمة الاستعلام عن قيمة أضرار المنشآت السياحية جراء العدوان الأخير

فتوح: لن ننسى صبرا وشاتيلا وسيحاسب الاحتلال

فتوح: لن ننسى صبرا وشاتيلا وسيحاسب الاحتلال

العربية الفلسطينية: نرحب بإجراء الانتخابات المحلية وندعو لإجرائها بقطاع غزة

العربية الفلسطينية: نرحب بإجراء الانتخابات المحلية وندعو لإجرائها بقطاع غزة

المدلل: المجازر والنكبات لم تفت بعضد شعبنا

المدلل: المجازر والنكبات لم تفت بعضد شعبنا

مواجهات في باب حطة وسلوان وشبان يحرقون أعمدة لكاميرات المراقبة

مواجهات في باب حطة وسلوان وشبان يحرقون أعمدة لكاميرات المراقبة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان من بلدة بيتونيا غرب رام الله

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان من بلدة بيتونيا غرب رام الله

قوات الاحتلال تعتدي على المقدسيين بمنطقة باب العامود

قوات الاحتلال تعتدي على المقدسيين بمنطقة باب العامود

فتوح: لن ننسى صبرا وشاتيلا وسيحاسب الاحتلال

فتوح: لن ننسى صبرا وشاتيلا وسيحاسب الاحتلال

العربية الفلسطينية: نرحب بإجراء الانتخابات المحلية وندعو لإجرائها بقطاع غزة

العربية الفلسطينية: نرحب بإجراء الانتخابات المحلية وندعو لإجرائها بقطاع غزة

المدلل: المجازر والنكبات لم تفت بعضد شعبنا

المدلل: المجازر والنكبات لم تفت بعضد شعبنا

مواجهات في باب حطة وسلوان وشبان يحرقون أعمدة لكاميرات المراقبة

مواجهات في باب حطة وسلوان وشبان يحرقون أعمدة لكاميرات المراقبة

الاحتلال يعتقل طفلاً من بيت أمر شمال الخليل

الاحتلال يعتقل طفلاً من بيت أمر شمال الخليل

الاحتلال يقتحم بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت

الاحتلال يقتحم بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت

منوعات

نهال عنبر تكشف عن حالتها الصحية بعد تعرضها لارتجاج بالمخ

نهال عنبر تكشف عن حالتها الصحية بعد تعرضها لارتجاج بالمخ

لهذا السبب.. حسين فهمي يعلن إغلاق كافة حساباته على السوشيال ميديا

لهذا السبب.. حسين فهمي يعلن إغلاق كافة حساباته على السوشيال ميديا

وائل شرف يكشف عن سبب رفض ناجي جبر دور &#34;العكيد أبو شهاب&#34;

وائل شرف يكشف عن سبب رفض ناجي جبر دور "العكيد أبو شهاب"

حسن شاكوش يتفوق على عمرو دياب.. ما القصة؟

حسن شاكوش يتفوق على عمرو دياب.. ما القصة؟

شاهد: حسن يوسف يكشف موقفه من أفلام زوجته شمس البارودي

شاهد: حسن يوسف يكشف موقفه من أفلام زوجته شمس البارودي

وفاة الفنان المصري أحمد هيبة في حادث سير أليم

وفاة الفنان المصري أحمد هيبة في حادث سير أليم

رغم إقامة حفل زفافها.. يسرا تكشف عن سبب امتناعها من ارتداء فستان الزفاف

رغم إقامة حفل زفافها.. يسرا تكشف عن سبب امتناعها من ارتداء فستان الزفاف

شاهد: سارة الكندري تثير الجدل وتهاجم طليقها &#34;كنت تجيبلي ربعك وتقلي زبطيهم&#34;

شاهد: سارة الكندري تثير الجدل وتهاجم طليقها "كنت تجيبلي ربعك وتقلي زبطيهم"

مي حلمي تثير الجدل وتعود للعمل رغم إيقافها وإحالتها للتحقيق

مي حلمي تثير الجدل وتعود للعمل رغم إيقافها وإحالتها للتحقيق

ما حقيقة رفع إلهام الفضالة دعوى قضائية ضد مها محمد؟

ما حقيقة رفع إلهام الفضالة دعوى قضائية ضد مها محمد؟

عربي

لبنان: بدء إدخال الوقود الإيراني عبر الحدود مع سوريا

لبنان: بدء إدخال الوقود الإيراني عبر الحدود مع سوريا

المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يعلن حالة الطوارئ

المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يعلن حالة الطوارئ

شاهد: بكاء وزير الاقتصاد اللبناني السابق خلال مراسم تسليم الوزير الجديد

شاهد: بكاء وزير الاقتصاد اللبناني السابق خلال مراسم تسليم الوزير الجديد

رداً على الخارجية الأمريكية.. السيسي ينفي وجود انتهاكات حقوقية في مصر

رداً على الخارجية الأمريكية.. السيسي ينفي وجود انتهاكات حقوقية في مصر