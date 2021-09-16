شؤون فلسطينية

السياحة بغزة تطلق خدمة الاستعلام عن قيمة أضرار المنشآت السياحية جراء العدوان الأخير

السياحة بغزة تطلق خدمة الاستعلام عن قيمة أضرار المنشآت السياحية جراء العدوان الأخير
رام الله - دنيا الوطن
اطلقت وزارة السياحة والآثار بقطاع غزة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خدمة إلكترونية تتيح لأصحاب المنشآت السياحية والأثرية المتضررين جراء العدوان الأخير على القطاع (عدوان 2021م) الاستعلام عن قيمة الأضرار التي لحقت بمنشآتهم .

وأوضحت الوزارة انه بإمكان أصحاب المنشآت السياحية المتضررين الدخول على الرابط المخصص لذلك، من اجل الاستعلام عن قيمة الأضرار التي لحقت بمنشآتهم والتي تم تقييمها وفقاً للجان المختصة، كما وستمكن الخدمة المواطنين من استعراض تفاصيل التقييم المالي لحجم الاضرار مع اتاحة الموافقة أو الاعتراض على التقييم المقدر.

وتأتي هذه الخدمة في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة نحو تطوير منظومة مركزية لحصر أضرار العدوان ، بالإضافة لسعيها نحو تسهيل الإجراءات الحكومية وتقديم خدماتها بشكل إلكتروني لاسيما في ظل الإجراءات المتبعة لمواجهة انتشار فايروس كوفيد-19.

كما وتشير الوزارة إلى أنه سيتم وفي وقت لاحق تمكين المواطنين من إصدار الإفادات المتعلقة بالأضرار الخاصة بهم بشكل إلكتروني وذلك بعد انتهاء فترة الاعتراضات على نتائج التقييم المالي.

وأشارت وزارة السياحة الى أن هذه الخطوة  تأتى بعد انتهاء اللجنة المختصة المشكلة من الوزارة من حصر وتقييم كافة الأضرار الكلية والجزئية التي أصابت المنشآت السياحية خلال العدوان الأخير ورفعها الى اللجنة المركزية لحفظ حقوق أصحاب المنشآت في التعويض .

وكانت اللجنة الحكومية لإعمار غزة قد أعلنت قيمة خسائر العدوان الإسرائيلي الأخير بـ 479 مليون دولار أمريكي، وتشكل القطاعات الاقتصادية والتجارية والخدمات والصحة والتعليم والبنى التحتية والوحدات السكنية وغيرها.

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