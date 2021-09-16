العربية الفلسطينية: نرحب بإجراء الانتخابات المحلية وندعو لإجرائها بقطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنرحبت الجبهة العربية الفلسطينية بخطة لجنة الانتخابات المركزية لإجراء الانتخابات المحلية بالضفة الغربية، مؤكدة على حرصها الشديد على أهمية إنجاح هذا الاستحقاق بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني صاحب الحق المطلق في اختيار ممثليه في الهيئات المحلية، داعية الى مشاركة الكل الوطني وبشكل خاص حركة حماس في هذه الانتخابات لتجسيد الوحدة الوطنية على الأرض.وشددت الجبهة في تصريح صحفي لها اليوم على ضرورة تهيئة مناخ الانتخابات ليختار المواطنين ممثليهم بكل حرية ونزاهة، كما انها تمثل خطوة نحو الامام لاستعادة المشاركة الديمقراطية واستعادة الحياة السياسية الفلسطينية.وأضافت الجبهة ان المطلوب اليوم من كافة الفصائل والقوى الوطنية توحيد كافة الجهود لإجراء الانتخابات المحلية بقطاع غزة كالضفة الغربية على أساس ان الضفة والقطاع جزء لا يتجزأ من الوطن فلسطين الأكبر منا جميعا وخطوة إلى الامام من اجل انهاء الانقسام.