المدلل: المجازر والنكبات لم تفت بعضد شعبنا

رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، إن الشعب الفلسطيني لم يزل يعيش المذابح تلو المذابح والنكبات تلو النكبات ويعيش الحصار والقتل والتهويد والاستيطان والعنصرية والتهجير في كل بقاع الأرض، مشيراً إلى أن هذا كله لم يفت في عضد الشعب ولم يكسر إرادته.وأضاف المدلل في تصريح صحفي اليوم الخميس، لمناسبة مرور 39 عاماً على مجزرة صبرا وشاتيلا: شعبنا لم يزل يقاوم ويناضل ولم يرفع الراية البيضاء، ومقاومته الحية بإمكانياتها التي لا تتساوى مع إمكانيات الجيش الإسرائيلي أحرز نقاط انتصار وصنع معادلة ردع، ليؤكد أن زمن الهزائم".وزاد بالقول: بعد 39 عاماً، العدو يعيش أسوأ حالاته أمام هذا الإرباك في منظومته السياسية والأمنية، حيث ضربت المقاومة عمقه الاستراتيجي، وتوحد الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده عندما انتفض دعماً ونصرة لمقاومة غزة في معركة سيف القدس".وأكد القيادي المدلل أن الشعب الفلسطيني ظل يقاوم ويؤكد على حقوقه وثوابته رغم كل المؤامرات التي تحاك ضده.وبيّن أن مجزرة صبرا وشاتيلا أكدت الالتحام بين الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني عندما امتزجت دماء اللبنانيين بدماء الفلسطينيين.واستطرد المدلل: لم تزل مشاهد هذه المذبحة حاضرة في ذاكرة الفلسطينيين واللبنانيين لينقلوا شواهدها المؤلمة إلى أبنائهم وأحفادهم، ولتظل وصمة عار على جبين الإنسانية التي لم تستطع أن تدافع عن المسحوقين والمظلومين والمشردين والمقتولين".