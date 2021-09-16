مواجهات في باب حطة وسلوان وشبان يحرقون أعمدة لكاميرات المراقبة

رام الله - دنيا الوطناندلعت مساء اليوم الأربعاء مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في حي سلوان ومنطقة باب حطة بمدينة القدس المحتلة.ففي منطقة باب حطة اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال التي عمدت إلى ملاحقتهم وإطلاق القنابل الغازية صوبهم.وأفادت مصادر محلية، بأن الشبان قاموا بإطلاق مفرقعات نارية صوب جنود الاحتلال خلال تلك المواجهات.وشهدت بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى كذلك مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال التي انتشرت بكثافة في البلدة وخاصة حي بئر أيوب.واستخدم الشبان خلال المواجهات الزجاجات الحارقة، فيما أطلق الجنود الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية والصوتية بكثافة اتجاههم.وذكر سكان المنطقة أن النيران اشتعلت في أرض بحي بئر أيوب جراء القاء القنابل الصوتية والغازية من قبل قوات الاحتلال بكثافة.بدورهم تمكن الشبان من اشتعال النيران في عامود كاميرات المراقبة التابعة للاحتلال في حي بئر أيوب.وأغلقت قوات الاحتلال مساء اليوم الأربعاء عدة طرقات في مدينة القدس ضمن الإجراءات الأمنية عشية ما يسمى بعيد الغفران اليهودي.وأفادت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال قامت بوضع حواجز إسمنتية وحديدية على مفرق الطريق المؤدي الى شارع رقم 1.كما أغلقت منطقة جسر بيت حنينا ومنعت تنقل الأهالي من والى مدينة القدس وقيدت حركتهم بشكل كامل.كذلك تعرضت العديد من الأسواق في البلدة القيمة بمدينة القدس إلى الإغلاق كما هو الحال في سوق القطانين الذي أرغم التجار فيه على اغلاق محالهم بشكل كامل لذات السبب.وصعدت قوات الاحتلال في الآونة الأخيرة من استهداف المقدسيين من خلال الاعتقال والإبعاد والاستدعاء بهدف إفراغ المدينة المقدسة عموما والمسجد الأقصى على وجه الخصوص وصولا إلى تهويد مصلى باب الرحمة.