الصحة بغزة تصدر إعلاناً للمواطنين الذين سُحبت لهم عينة مخبرية لفحص (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الخميس، أعلاناً مهماً للمواطنين الفلسطينيين الذين سحبت لهم عينة مخبرية لفحص فيروس (كورونا).وأكدت الوزارة، أن كل من سحبت له عينة مخبرية لفحص (كورونا) ستصله رسالة نصية بنتيجته خلال 48 ساعة، لافتة في الوقت ذاته إلى أنه من لم تصله الرسالة بعد انقضاء المدة، يمكنه البحث عن نتيجته عبر تطبيق صحتي.وقالت الوزارة: "في حال تعذر الدخول على التطبيق يمكنه الاتصال على الرقم المجاني 103".