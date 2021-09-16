الاحتلال يعتقل طفلاً من بيت أمر شمال الخليل





وأشار إلى أن جنود الاحتلال اقتحموا البيت البلاستيكي الذي يعملون به في زراعة الخضراوات، واعتقلوا الطفل، وعندما حاول والده منع الجنود من ضربه واعتقاله، قام أحد الجنود بإطلاق رصاصة حي باتجاهه من مسافة مترين ولم يصب بأذى، وتم نقل الطفل إلى معسكر لجيش الاحتلال داخل المستوطنة المذكورة.



رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، طفلا من بلدة بيت أمر شمال الخليل.وأفاد الناشط الإعلامي في البلدة محمد عوض، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل محمد وليد محمد صبارنة (15 عاما) بعد الاعتداء عليه بالضرب أثناء عمله برفقة والده وشقيقه بمنطقة "خلة الكتلة" المحاذية لمستوطنة "كرمي تسور" المقامة عنوة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم شمال الخليل، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.