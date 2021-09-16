شؤون فلسطينية

الأردن: التصرفات الإسرائيلية بالأقصى تمثل انتهاكاً للوقع القائم التاريخي والقانوني

الأردن: التصرفات الإسرائيلية بالأقصى تمثل انتهاكاً للوقع القائم التاريخي والقانوني
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى المُبارك، وآخرها اقتحام أعداد كبيرة من المتطرفين للمسجد وقيامهم بتصرفات استفزازية تحت حماية شرطة الاحتلال.

وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول، في بيان صدر عنه، اليوم الخميس، إنّ التصرفات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى مرفُوضة ومُدانة، وتُمثل انتهاكا للوضع القائم التاريخي والقانوني، وللقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وشدّد على أنّ المسجد الأقصى المُبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المُبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.

وطالب السلطات الإسرائيلية بالكف عن الانتهاكات، واحترام حرمة المسجد، واحترام الوضع القائم القانوني والتاريخي، واحترام سلطة إدارة أوقاف القدس.

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