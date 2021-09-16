محكمة أميركية تصدر حكماً باستمرار أقدم تظاهرة مؤيدة لفلسطين

رام الله - دنيا الوطنأقرت المحكمة الفدرالية الأميركية العليا لولاية "ميتشيغن" بحق المتضامنين مع فلسطين بالاستمرار في تنظيم أقدم تظاهرة مؤيدة لفلسطين، تنظم كل سبت في مدينة "آن اربر" بميتشيغان منذ العام 2003 ولم تنقطع، احتجاجا على مشاركة رواد كنيس يهودي في دعم الاستيطان في الأراضي الفلسطينية ماليا وسياسيا لاستمرار الاحتلال.وقالت المحكمة الفيدرالية في قرار صدر مؤخرا إن حق التظاهر محمي بموجب التعديل الأول للدستور، رافضة وقف التظاهرة الأسبوعية أو فرض قيود عليها، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وتضمنت القضية التي رفعها مكتب محاماة نيابة عن "كنيس بيت إسرائيل" في مدينة "ان اربر" ان استمرار التظاهرة اسبوعيا لنحو 18 عاما تسببت في ضائقة عاطفية تمنعهم من التركيز على عبادتهم.وقدم الاتحاد الأميركي للحريات المدنية مذكرة لدعم المتظاهرين، قال فيها إن الاحتجاجات تستحق الحماية حتى لو كانت مزعجة.وكانت هذه القضية قد رفعت قبل 15 عاما ومرت عبر مستويات المحاكم المختلفة لولاية ميتشيغان وتم استئناف أحكامها، ويعتبر حكم المحكمة نهائيا غير قابل للاستئناف.