عاجل

  • اشتية يطالب بالضغط على إسرائيل لدفع المستحقات المالية للسلطة الوطنية

شؤون فلسطينية

محكمة أميركية تصدر حكماً باستمرار أقدم تظاهرة مؤيدة لفلسطين

محكمة أميركية تصدر حكماً باستمرار أقدم تظاهرة مؤيدة لفلسطين
رام الله - دنيا الوطن
أقرت المحكمة الفدرالية الأميركية العليا لولاية "ميتشيغن" بحق المتضامنين مع فلسطين بالاستمرار في تنظيم أقدم تظاهرة مؤيدة لفلسطين، تنظم كل سبت في مدينة "آن اربر" بميتشيغان منذ العام 2003 ولم تنقطع، احتجاجا على مشاركة رواد كنيس يهودي في دعم الاستيطان في الأراضي الفلسطينية ماليا وسياسيا لاستمرار الاحتلال.

وقالت المحكمة الفيدرالية في قرار صدر مؤخرا إن حق التظاهر محمي بموجب التعديل الأول للدستور، رافضة وقف التظاهرة الأسبوعية أو فرض قيود عليها، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وتضمنت القضية التي رفعها مكتب محاماة نيابة عن "كنيس بيت إسرائيل" في مدينة "ان اربر" ان استمرار التظاهرة اسبوعيا لنحو 18 عاما تسببت في ضائقة عاطفية تمنعهم من التركيز على عبادتهم.

وقدم الاتحاد الأميركي للحريات المدنية مذكرة لدعم المتظاهرين، قال فيها إن الاحتجاجات تستحق الحماية حتى لو كانت مزعجة.

وكانت هذه القضية قد رفعت قبل 15 عاما ومرت عبر مستويات المحاكم المختلفة لولاية ميتشيغان وتم استئناف أحكامها، ويعتبر حكم المحكمة نهائيا غير قابل للاستئناف.

أخبار ذات صلة

فتح معبر (كرم أبو سالم) غداً الجمعة لإدخال كمية من الوقود القطري

فتح معبر (كرم أبو سالم) غداً الجمعة لإدخال كمية من الوقود القطري

الاحتلال يقتحم بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت

الاحتلال يقتحم بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت

وزير الخارجية المصري يعلن عن &#34;رؤية جديدة&#34; بشأن مفاوضات سد النهضة

وزير الخارجية المصري يعلن عن "رؤية جديدة" بشأن مفاوضات سد النهضة

سلطة البيئة بغزة تحظر على المواطنين صيد (الفر).. لهذا السبب

سلطة البيئة بغزة تحظر على المواطنين صيد (الفر).. لهذا السبب

شيخ الأزهر: نضال الشعب الفلسطيني سيظل مصدر فخر وعز وإلهام

شيخ الأزهر: نضال الشعب الفلسطيني سيظل مصدر فخر وعز وإلهام

التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في الهند ومعهد البحوث العربية

التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في الهند ومعهد البحوث العربية

وصول وفد مصري لغزة عبر معبر رفح لمناقشة ملف الاعمار

وصول وفد مصري لغزة عبر معبر رفح لمناقشة ملف الاعمار

&#34;النضال الشعبي&#34;: الاحتلال يترجم تصريحاته بهجمة استيطانية واسعة تستهدف البلدة القديمة بالخليل

"النضال الشعبي": الاحتلال يترجم تصريحاته بهجمة استيطانية واسعة تستهدف البلدة القديمة بالخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يقتحم بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت

الاحتلال يقتحم بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت

&#34;النضال الشعبي&#34;: الاحتلال يترجم تصريحاته بهجمة استيطانية واسعة تستهدف البلدة القديمة بالخليل

"النضال الشعبي": الاحتلال يترجم تصريحاته بهجمة استيطانية واسعة تستهدف البلدة القديمة بالخليل

حنا ناصر: إجراء الانتخابات المحلية بقطاع غزة يحتاج لموافقة سياسية من حماس

حنا ناصر: إجراء الانتخابات المحلية بقطاع غزة يحتاج لموافقة سياسية من حماس

شاهد: الداخلية بغزة تُخرّج فوج (درع الوطن)

شاهد: الداخلية بغزة تُخرّج فوج (درع الوطن)

فلسطين: 15 وفاة 2501 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين: 15 وفاة 2501 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

تشكيل لجنة فلسطينية مصرية لتفعيل دور الإعلام تجاه القضية الفلسطينية

تشكيل لجنة فلسطينية مصرية لتفعيل دور الإعلام تجاه القضية الفلسطينية

سلطة جودة البيئة تصدر بياناً صحفياً في اليوم الدولي للحفاظ على طبقة الأوزون

سلطة جودة البيئة تصدر بياناً صحفياً في اليوم الدولي للحفاظ على طبقة الأوزون

رفضاً لاعتقالهم الإداري.. ستة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام

رفضاً لاعتقالهم الإداري.. ستة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام

منوعات

نهال عنبر تكشف عن حالتها الصحية بعد تعرضها لارتجاج بالمخ

نهال عنبر تكشف عن حالتها الصحية بعد تعرضها لارتجاج بالمخ

لهذا السبب.. حسين فهمي يعلن إغلاق كافة حساباته على السوشيال ميديا

لهذا السبب.. حسين فهمي يعلن إغلاق كافة حساباته على السوشيال ميديا

وائل شرف يكشف عن سبب رفض ناجي جبر دور &#34;العكيد أبو شهاب&#34;

وائل شرف يكشف عن سبب رفض ناجي جبر دور "العكيد أبو شهاب"

حسن شاكوش يتفوق على عمرو دياب.. ما القصة؟

حسن شاكوش يتفوق على عمرو دياب.. ما القصة؟

شاهد: حسن يوسف يكشف موقفه من أفلام زوجته شمس البارودي

شاهد: حسن يوسف يكشف موقفه من أفلام زوجته شمس البارودي

وفاة الفنان المصري أحمد هيبة في حادث سير أليم

وفاة الفنان المصري أحمد هيبة في حادث سير أليم

رغم إقامة حفل زفافها.. يسرا تكشف عن سبب امتناعها من ارتداء فستان الزفاف

رغم إقامة حفل زفافها.. يسرا تكشف عن سبب امتناعها من ارتداء فستان الزفاف

شاهد: سارة الكندري تثير الجدل وتهاجم طليقها &#34;كنت تجيبلي ربعك وتقلي زبطيهم&#34;

شاهد: سارة الكندري تثير الجدل وتهاجم طليقها "كنت تجيبلي ربعك وتقلي زبطيهم"

مي حلمي تثير الجدل وتعود للعمل رغم إيقافها وإحالتها للتحقيق

مي حلمي تثير الجدل وتعود للعمل رغم إيقافها وإحالتها للتحقيق

ما حقيقة رفع إلهام الفضالة دعوى قضائية ضد مها محمد؟

ما حقيقة رفع إلهام الفضالة دعوى قضائية ضد مها محمد؟

عربي

لبنان: بدء إدخال الوقود الإيراني عبر الحدود مع سوريا

لبنان: بدء إدخال الوقود الإيراني عبر الحدود مع سوريا

المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يعلن حالة الطوارئ

المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يعلن حالة الطوارئ

شاهد: بكاء وزير الاقتصاد اللبناني السابق خلال مراسم تسليم الوزير الجديد

شاهد: بكاء وزير الاقتصاد اللبناني السابق خلال مراسم تسليم الوزير الجديد

رداً على الخارجية الأمريكية.. السيسي ينفي وجود انتهاكات حقوقية في مصر

رداً على الخارجية الأمريكية.. السيسي ينفي وجود انتهاكات حقوقية في مصر