الصحة المصرية: 84% نسبة التعافي من فيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الصحة والسكان المصرية عن بلوغ نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في مستشفيات العزل 84.1% ، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد، وأنه يتم تسجيل الحالات الجديدة، التى ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وقال إنه طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس (كورونا).وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس (كورونا المستجد)، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.