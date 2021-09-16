سلطة البيئة بغزة تحظر على المواطنين صيد (الفر).. لهذا السبب

رام الله - دنيا الوطنأعلنت سلطة المياه وجودة البيئة في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن حظر صيد طائر السمان المهاجر المعروف باسم "الفر" المهدد بالانقراض.وقالت سلطة البيئة في بيان لها: "إن القرار يأتي نظراً للانخفاض الكبير في أعداد الطيور البرية وخصوصاً المهاجرة منها في محافظات غزة"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي) المحلية.وبينت أن الكثير من تلك الطيور معرضة للانقراض بسبب الصيد الجائر وفقدان الموائل الطبيعية.ولفتت إلى أن قرار الحظر وملاحقة صيادي تلك الطيور يأتي استناداً لقانون البيئة 7/1999 ولا سيما المادة 41 منه.وأوضحت أن ظاهرة صيد الطيور البرية لها آثار بيئية سلبية على التنوع الحيوي ولتسببها بالإخلال بتوازن النظام البيئي.وأضافت "ستباشر طواقم سلطة المياه وجودة البيئة اتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات قانونية تجاه ممارسي هذه الظاهرة، ومخالفة مرتكبيها بما يشمل التحفظ الإداري على الشباك المستخدمة وأدوات الصيد لحين انتهاء موسم الصيد".