التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في الهند ومعهد البحوث العربية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، عن توفر عدد من المنح الدراسية في الهند، وذلك بمجال الدكتوراة في مختلف التخصصات باستثناء التخصصات الطبية.كما أعلنت الوزارة عن منح أخرى للحصول على درجة الماجستير والدكتوراة في التربية والعلوم السياسية والقانون والاقتصاد، في معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.ودعت الوزارة الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الالكتروني www.mohe.pna.ps، للاطلاع على التعليمات والشروط وآلية تقديم الطلبات والمواعيد النهائية للتقديم.