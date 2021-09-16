وصول وفد مصري لغزة عبر معبر رفح لمناقشة ملف الاعمار

رام الله - دنيا الوطنأفادت وكالة (الرأي) المحلية، بوصول وفد مصري مكون من شخصيتيْن، مساء اليوم الخميس، إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح البري.وأشارت الوكالة، إلى أن وصول الشخصيتيْن الى قطاع غزة، جاء لبحث ومناقشة ملف إعادة اعمار المنازل المدمرة نتيجة العدوان الاخير على القطاع.وكان رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، قد أكد في وقت سابق من اليوم الخميس، أن الحكومة بغزة ممثلة بوزارة الأشغال أرسلت رسائل للمواطنين للاستعداد من أجل إعادة إعمار الوحدات السكنية المدمرة كلياً، في إطار تحقيق الأولويات التي وضعتها لنفسها.وقال الدعليس: كسرنا إرادة الاحتلال عبر النجاح في إدخال حديد البناء بعيداً عن القيود الإجرامية، لينخفض سعر الحديد بشكل كبير يُمكّن المواطن من الإعمار.