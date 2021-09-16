شؤون فلسطينية

لجنة الانتخابات المركزية تبحث إجراء الانتخابات المحلية في الضفة وغزة

لجنة الانتخابات المركزية تبحث إجراء الانتخابات المحلية في الضفة وغزة
من مقر لجنة الانتخابات المركزية
رام الله - دنيا الوطن
بحثت لجنة الانتخابات المركزية في اجتماعها أمس الأربعاء، قرار مجلس الوزراء بإجراء انتخابات المجالس المحلية 2021 والتي ستشمل في مرحلتها الأولى 387 هيئة محلية، من بينها 376 في الضفة الغربية، و11 مجلساً بلدياً في قطاع غزة.

وأطلع رئيس اللجنة الدكتور حنا ناصر بقية الأعضاء في الاجتماع، على فحوى الرسالة التي بعث بها إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، يعلمه فيها بأن إجراء الانتخابات في قطاع غزة يحتاج إلى موافقة سياسية من حركة حماس. وتتطلع اللجنة الى افادة من مجلس الوزراء بهذا الخصوص، حتى تتمكن وطواقمها من مباشرة العمل في القطاع وفق الجدول الزمني المعلن.

يذكر أن لجنة الانتخابات تسلمت الإثنين الماضي قرار مجلس الوزراء بعقد الانتخابات المحلية في مرحلتها الأولى، وتشمل المجالس القروية والمجالس البلدية المصنفة "ج"، والتي من المقرر الاقتراع فيها يوم السبت 11/12/2021.

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