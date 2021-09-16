عاجل

  • فرنسا تعلق مؤقتا عمل 3000 عامل في المجال الصحي بسبب عدم موافقتهم على التطعيم

دولي

نيوزيلندا: لن نسمح بدخول الغواصات الأسترالية النووية عبر مياهِنا

نيوزيلندا: لن نسمح بدخول الغواصات الأسترالية النووية عبر مياهِنا
رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن
رام الله - دنيا الوطن
أفاد جاسيندا آرديرن رئيسة وزراء نيوزيلندا، اليوم الخميس، أنّ الحظر الساري منذ عقود على دخول أيّ قطعة بحرية تعمل بالدفع النووي مياه بلادها، سيسري على الغواصات التي تعتزم أستراليا الحصول عليها بعد توقيع اتفاقية أبرمتها مع الولايات المتحدة وبريطانيا.

وأوضحت آرديرن في بيان صحفي أن موقف نيوزيلندا لم يتغير بشأن منع القطع البحرية التي تسير بالدفع النووي من دخول مياهها، ولايأثر على العلاقات الأمنية والاستخباراتية مع هذه الدول الثلاث، ولا مع كندا". 

شدّدت رئيسة الوزراء على أنّ بلادها لن تستثني غواصات أستراليا من الحظر الساري منذ 1985 على دخول السفن العاملة بالطاقة النووية المياه النيوزيلندية.

وفرضت العاصمة ويلينغتون هذا الحظر في أعقاب تجارب نووية أجرتها فرنسا في المحيط الهادئ، ولهذا السبب لم ترسُ أيّ سفينة حربية أميركية في ميناء نيوزيلندي لأكثر من (30) عاماً.

وحصل الاستثناء الوحيد في أواخر 2016،  بعدما منح رئيس الوزراء النيوزيلندي جون كي المدمّرة (يو إس إس سامبسون) إعفاءً خاصاً بالدخول إلى ميناء ويلينغنون، بقوله يومها: "إنّه واثق بنسبة 100% من أنّها ليست مزوّدة بأسلحة نووية ولا تعمل بالطاقة النووية". 

ووقعت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأستراليا اليوم، معاهدة أمنية جديدة أطلق عليها اسم (أوكوس) خلال قمة افتراضية استضافها الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض، وشارك فيها عبر الفيديو كلّ من رئيسي الوزراء البريطاني بوريس جونسون والأسترالي سكوت موريسون. 


أخبار ذات صلة

شاهد: مصرع 9 فرنسيين إثر ارتفاع أمواج البحر والفيضانات

شاهد: مصرع 9 فرنسيين إثر ارتفاع أمواج البحر والفيضانات

(كورونا) عالميًا تُسجِّل 4 مليون و674 ألف وفاة وأكثر من 227 مليون إصابة

(كورونا) عالميًا تُسجِّل 4 مليون و674 ألف وفاة وأكثر من 227 مليون إصابة

الصين: صفقة الغواصات مع أستراليا تضر بالجهود الدولية لمنع انتشار الأسلحة النووية

الصين: صفقة الغواصات مع أستراليا تضر بالجهود الدولية لمنع انتشار الأسلحة النووية

استطلاع أمريكي: معظم المواطنين يشعرون أن الديمقراطية في البلاد مهددة

استطلاع أمريكي: معظم المواطنين يشعرون أن الديمقراطية في البلاد مهددة

(كورونا) عالميًا: 4.6 مليون وفاة وأكثر من 226 مليون إصابة

(كورونا) عالميًا: 4.6 مليون وفاة وأكثر من 226 مليون إصابة

اتفاقية أمنية جديدة لمواجهة النفوذ الصيني في المحيط الهندي والهادي

اتفاقية أمنية جديدة لمواجهة النفوذ الصيني في المحيط الهندي والهادي

مجلس الأمن يدعو لاستئناف المفاوضات بشأن سد النهضة

مجلس الأمن يدعو لاستئناف المفاوضات بشأن سد النهضة

فرنسا: إلزامية التطعيم ضد (كورونا) للعاملين بقطاع الصحة تدخل حيز التنفيذ

فرنسا: إلزامية التطعيم ضد (كورونا) للعاملين بقطاع الصحة تدخل حيز التنفيذ

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

شاهد: الداخلية بغزة تُخرّج فوج (درع الوطن)

شاهد: الداخلية بغزة تُخرّج فوج (درع الوطن)

سلطة جودة البيئة تصدر بياناً صحفياً في اليوم الدولي للحفاظ على طبقة الأوزون

سلطة جودة البيئة تصدر بياناً صحفياً في اليوم الدولي للحفاظ على طبقة الأوزون

رضوان: لن تطوى معركة الحرية حتى توقف جميع الإجراءات بحق الأسرى

رضوان: لن تطوى معركة الحرية حتى توقف جميع الإجراءات بحق الأسرى

رئيس مجلس النواب الأردني يستقبل وزير الزراعة الفلسطيني

رئيس مجلس النواب الأردني يستقبل وزير الزراعة الفلسطيني

مركز الميزان يُنظم ورشة عمل بعنوان (الموجة الثالثة من كورونا..التحديات الملحة وسُبل المواجهة)

مركز الميزان يُنظم ورشة عمل بعنوان (الموجة الثالثة من كورونا..التحديات الملحة وسُبل المواجهة)

الصحة بغزة: إضافة عيادة الشاطئ لسحب عينات (كورونا) للفترة المسائية

الصحة بغزة: إضافة عيادة الشاطئ لسحب عينات (كورونا) للفترة المسائية

مجدلاني: &#34;التنمية&#34; تعاطت مع 358 من النساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي

مجدلاني: "التنمية" تعاطت مع 358 من النساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي

كهرباء غزة تصدر تنويهًا مهمًا للمواطنين بشأن رسوم العدادات الذكية

كهرباء غزة تصدر تنويهًا مهمًا للمواطنين بشأن رسوم العدادات الذكية

منوعات

نهال عنبر تكشف عن حالتها الصحية بعد تعرضها لارتجاج بالمخ

نهال عنبر تكشف عن حالتها الصحية بعد تعرضها لارتجاج بالمخ

لهذا السبب.. حسين فهمي يعلن إغلاق كافة حساباته على السوشيال ميديا

لهذا السبب.. حسين فهمي يعلن إغلاق كافة حساباته على السوشيال ميديا

وائل شرف يكشف عن سبب رفض ناجي جبر دور &#34;العكيد أبو شهاب&#34;

وائل شرف يكشف عن سبب رفض ناجي جبر دور "العكيد أبو شهاب"

حسن شاكوش يتفوق على عمرو دياب.. ما القصة؟

حسن شاكوش يتفوق على عمرو دياب.. ما القصة؟

شاهد: حسن يوسف يكشف موقفه من أفلام زوجته شمس البارودي

شاهد: حسن يوسف يكشف موقفه من أفلام زوجته شمس البارودي

وفاة الفنان المصري أحمد هيبة في حادث سير أليم

وفاة الفنان المصري أحمد هيبة في حادث سير أليم

رغم إقامة حفل زفافها.. يسرا تكشف عن سبب امتناعها من ارتداء فستان الزفاف

رغم إقامة حفل زفافها.. يسرا تكشف عن سبب امتناعها من ارتداء فستان الزفاف

شاهد: سارة الكندري تثير الجدل وتهاجم طليقها &#34;كنت تجيبلي ربعك وتقلي زبطيهم&#34;

شاهد: سارة الكندري تثير الجدل وتهاجم طليقها "كنت تجيبلي ربعك وتقلي زبطيهم"

مي حلمي تثير الجدل وتعود للعمل رغم إيقافها وإحالتها للتحقيق

مي حلمي تثير الجدل وتعود للعمل رغم إيقافها وإحالتها للتحقيق

ما حقيقة رفع إلهام الفضالة دعوى قضائية ضد مها محمد؟

ما حقيقة رفع إلهام الفضالة دعوى قضائية ضد مها محمد؟

عربي

لبنان: بدء إدخال الوقود الإيراني عبر الحدود مع سوريا

لبنان: بدء إدخال الوقود الإيراني عبر الحدود مع سوريا

المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يعلن حالة الطوارئ

المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يعلن حالة الطوارئ

شاهد: بكاء وزير الاقتصاد اللبناني السابق خلال مراسم تسليم الوزير الجديد

شاهد: بكاء وزير الاقتصاد اللبناني السابق خلال مراسم تسليم الوزير الجديد

رداً على الخارجية الأمريكية.. السيسي ينفي وجود انتهاكات حقوقية في مصر

رداً على الخارجية الأمريكية.. السيسي ينفي وجود انتهاكات حقوقية في مصر