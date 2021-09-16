نيوزيلندا: لن نسمح بدخول الغواصات الأسترالية النووية عبر مياهِنا





رام الله - دنيا الوطنأفاد جاسيندا آرديرن رئيسة وزراء نيوزيلندا، اليوم الخميس، أنّ الحظر الساري منذ عقود على دخول أيّ قطعة بحرية تعمل بالدفع النووي مياه بلادها، سيسري على الغواصات التي تعتزم أستراليا الحصول عليها بعد توقيع اتفاقية أبرمتها مع الولايات المتحدة وبريطانيا.وأوضحت آرديرن في بيان صحفي أن موقف نيوزيلندا لم يتغير بشأن منع القطع البحرية التي تسير بالدفع النووي من دخول مياهها، ولايأثر على العلاقات الأمنية والاستخباراتية مع هذه الدول الثلاث، ولا مع كندا".شدّدت رئيسة الوزراء على أنّ بلادها لن تستثني غواصات أستراليا من الحظر الساري منذ 1985 على دخول السفن العاملة بالطاقة النووية المياه النيوزيلندية.وفرضت العاصمة ويلينغتون هذا الحظر في أعقاب تجارب نووية أجرتها فرنسا في المحيط الهادئ، ولهذا السبب لم ترسُ أيّ سفينة حربية أميركية في ميناء نيوزيلندي لأكثر من (30) عاماً.وحصل الاستثناء الوحيد في أواخر 2016، بعدما منح رئيس الوزراء النيوزيلندي جون كي المدمّرة (يو إس إس سامبسون) إعفاءً خاصاً بالدخول إلى ميناء ويلينغنون، بقوله يومها: "إنّه واثق بنسبة 100% من أنّها ليست مزوّدة بأسلحة نووية ولا تعمل بالطاقة النووية".ووقعت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأستراليا اليوم، معاهدة أمنية جديدة أطلق عليها اسم (أوكوس) خلال قمة افتراضية استضافها الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض، وشارك فيها عبر الفيديو كلّ من رئيسي الوزراء البريطاني بوريس جونسون والأسترالي سكوت موريسون.