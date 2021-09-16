مدير مستشفى غزة الأوروبي: الموجة الثالثة من (كورونا) استهدفت كافة الفئات العمرية

رام الله - دنيا الوطنقال مدير مستشفى غزة الأوروبي يوسف العقاد: إن "الحالات المصابة بفيروس كورونا تتزايد يومًا بعد يوم، وعدد الحالات المدخلة لمشفى غزة الأوروبي وصل لـ38 حالة على أسرَّة العناية المركزة.وذكر العقاد في تصريح إذاعي اليوم الخميس: "نحن بصدد افتتاح قسم جديد للعناية المركزة حتى نكون قادرين على الاستمرار في تقديم خدمات آمنة للمصابين بفيروس كورونا، ولا زلنا في مرحلة التجريب وقطعنا شوطاً كبيراً في ترتيبها".وأكد على أن الموجة الجديدة من الجائحة استهدفت جميع الفئات العمرية على عكس الموجة الأولى والثانية التي استهدفت كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مشيرًا إلى أن الجزء الأكبر من الحالات المصابة بالوباء وبحاجة لدخول المشفى ورعاية طبية غير مطعمين باللقاح.وأفاد بأن الخدمات الطارئة لا زالت متوفرة بالمستشفى وقادرون على تقديم الخدمات الجراحية، وإذا كان المريض بحاجة لنقله لمشفى أبو يوسف النجار بناء على تشخيصه يتم نقله إليه، منوهًا إلى أن الطواقم الطبية بالأوروبي هي من تقوم بإجراء العمليات الجراحية وبقاء المريض بالمشفى حتى التعافي والخروج للمنزل.وذكر أنه تم إيقاف استقبال المرضى في العيادات الخارجية باستثناء المرضى الذين لهم بعض الإجراءات الطبية مثل رفع غرز ورفع جبس وفحص ما بعد العملية.وأضاف أن الحالات العادية غير الطارئة والتي لم يتم إجراء عمليات جراحية لها، لن نستطع استقبالها هذه الأيام بسبب تحويل الجزء الأكبر من مكان العيادات إلى قسم طوارئ، وقسم الطوارئ بالمشفى تم تحويله أيضاً إلى قسم عناية مركزة.