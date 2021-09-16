شؤون فلسطينية

رضوان: لن تطوى معركة الحرية حتى توقف جميع الإجراءات بحق الأسرى

رضوان: لن تطوى معركة الحرية حتى توقف جميع الإجراءات بحق الأسرى
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
بارك إسماعيل رضوان، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، للأسرى الأبطال انتصارهم وصمودهم وثباتهم في انتفاضة الحرية والتي أدت إلى كسر إرادة الاحتلال وتراجع مصلحة السجون عن الإجراءات العقابية بحق الأسرى.

وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن هذا الإنجاز لأسرانا الأبطال يأتي بعد العملية البطولية لنفق الحرية ليؤكد على انتصار الإرادة على السجان والكف على المخرز.

وشدد رضوان على أنه ولن تطوى معركة الحرية حتى توقف جميع الإجراءات بحق الأسرى، مشيراً إلى أن هذا الانتصار لأسرانا البواسل تحقق بوحدة أسرانا الأبطال في انتفاضة الحرية وبالالتفاف الجماهيري الكبير من أبناء شعبنا والمقاومة حول قضية الأسرى 

وتابع: "ستبقى قضية الأسرى على سلم أولوياتنا ولن يهدأ لنا بال حتى ينالوا حريتهم".

أخبار ذات صلة

مدير مستشفى غزة الأوروبي: الموجة الثالثة من (كورونا) استهدفت كافة الفئات العمرية

مدير مستشفى غزة الأوروبي: الموجة الثالثة من (كورونا) استهدفت كافة الفئات العمرية

رفضاً لاعتقالهم الإداري.. ستة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام

رفضاً لاعتقالهم الإداري.. ستة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام

رئيس مجلس النواب الأردني يستقبل وزير الزراعة الفلسطيني

رئيس مجلس النواب الأردني يستقبل وزير الزراعة الفلسطيني

مركز الميزان يُنظم ورشة عمل بعنوان (الموجة الثالثة من كورونا..التحديات الملحة وسُبل المواجهة)

مركز الميزان يُنظم ورشة عمل بعنوان (الموجة الثالثة من كورونا..التحديات الملحة وسُبل المواجهة)

العقاد: الجزء الأكبر من الحالات المصابة بالوباء وبحاجة لرعاية طبية غير مُطعمين باللقاح

العقاد: الجزء الأكبر من الحالات المصابة بالوباء وبحاجة لرعاية طبية غير مُطعمين باللقاح

الصحة بغزة: إضافة عيادة الشاطئ لسحب عينات (كورونا) للفترة المسائية

الصحة بغزة: إضافة عيادة الشاطئ لسحب عينات (كورونا) للفترة المسائية

غزة: الكشف عن إنشاء مشروع تجاري في منطقة الساحة

غزة: الكشف عن إنشاء مشروع تجاري في منطقة الساحة

مجدلاني: &#34;التنمية&#34; تعاطت مع 358 من النساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي

مجدلاني: "التنمية" تعاطت مع 358 من النساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

رضوان: لن تطوى معركة الحرية حتى توقف جميع الإجراءات بحق الأسرى

رضوان: لن تطوى معركة الحرية حتى توقف جميع الإجراءات بحق الأسرى

رئيس مجلس النواب الأردني يستقبل وزير الزراعة الفلسطيني

رئيس مجلس النواب الأردني يستقبل وزير الزراعة الفلسطيني

مركز الميزان يُنظم ورشة عمل بعنوان (الموجة الثالثة من كورونا..التحديات الملحة وسُبل المواجهة)

مركز الميزان يُنظم ورشة عمل بعنوان (الموجة الثالثة من كورونا..التحديات الملحة وسُبل المواجهة)

الصحة بغزة: إضافة عيادة الشاطئ لسحب عينات (كورونا) للفترة المسائية

الصحة بغزة: إضافة عيادة الشاطئ لسحب عينات (كورونا) للفترة المسائية

مجدلاني: &#34;التنمية&#34; تعاطت مع 358 من النساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي

مجدلاني: "التنمية" تعاطت مع 358 من النساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي

كهرباء غزة تصدر تنويهًا مهمًا للمواطنين بشأن رسوم العدادات الذكية

كهرباء غزة تصدر تنويهًا مهمًا للمواطنين بشأن رسوم العدادات الذكية

حماس: محاولات الاحتلال المستمرة بالتعدي على حرمة الأقصى لعب بالنار التي ستأكل الأخضر باليابس

حماس: محاولات الاحتلال المستمرة بالتعدي على حرمة الأقصى لعب بالنار التي ستأكل الأخضر باليابس

قيادي بـ (حماس): لقاء عالي المستوى تعقده الحركة بشأن الأسرى اليوم

قيادي بـ (حماس): لقاء عالي المستوى تعقده الحركة بشأن الأسرى اليوم

منوعات

نهال عنبر تكشف عن حالتها الصحية بعد تعرضها لارتجاج بالمخ

نهال عنبر تكشف عن حالتها الصحية بعد تعرضها لارتجاج بالمخ

لهذا السبب.. حسين فهمي يعلن إغلاق كافة حساباته على السوشيال ميديا

لهذا السبب.. حسين فهمي يعلن إغلاق كافة حساباته على السوشيال ميديا

وائل شرف يكشف عن سبب رفض ناجي جبر دور &#34;العكيد أبو شهاب&#34;

وائل شرف يكشف عن سبب رفض ناجي جبر دور "العكيد أبو شهاب"

حسن شاكوش يتفوق على عمرو دياب.. ما القصة؟

حسن شاكوش يتفوق على عمرو دياب.. ما القصة؟

شاهد: حسن يوسف يكشف موقفه من أفلام زوجته شمس البارودي

شاهد: حسن يوسف يكشف موقفه من أفلام زوجته شمس البارودي

وفاة الفنان المصري أحمد هيبة في حادث سير أليم

وفاة الفنان المصري أحمد هيبة في حادث سير أليم

رغم إقامة حفل زفافها.. يسرا تكشف عن سبب امتناعها من ارتداء فستان الزفاف

رغم إقامة حفل زفافها.. يسرا تكشف عن سبب امتناعها من ارتداء فستان الزفاف

شاهد: سارة الكندري تثير الجدل وتهاجم طليقها &#34;كنت تجيبلي ربعك وتقلي زبطيهم&#34;

شاهد: سارة الكندري تثير الجدل وتهاجم طليقها "كنت تجيبلي ربعك وتقلي زبطيهم"

مي حلمي تثير الجدل وتعود للعمل رغم إيقافها وإحالتها للتحقيق

مي حلمي تثير الجدل وتعود للعمل رغم إيقافها وإحالتها للتحقيق

ما حقيقة رفع إلهام الفضالة دعوى قضائية ضد مها محمد؟

ما حقيقة رفع إلهام الفضالة دعوى قضائية ضد مها محمد؟

عربي

لبنان: بدء إدخال الوقود الإيراني عبر الحدود مع سوريا

لبنان: بدء إدخال الوقود الإيراني عبر الحدود مع سوريا

المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يعلن حالة الطوارئ

المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يعلن حالة الطوارئ

شاهد: بكاء وزير الاقتصاد اللبناني السابق خلال مراسم تسليم الوزير الجديد

شاهد: بكاء وزير الاقتصاد اللبناني السابق خلال مراسم تسليم الوزير الجديد

رداً على الخارجية الأمريكية.. السيسي ينفي وجود انتهاكات حقوقية في مصر

رداً على الخارجية الأمريكية.. السيسي ينفي وجود انتهاكات حقوقية في مصر