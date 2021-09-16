رضوان: لن تطوى معركة الحرية حتى توقف جميع الإجراءات بحق الأسرى





وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن هذا الإنجاز لأسرانا الأبطال يأتي بعد العملية البطولية لنفق الحرية ليؤكد على انتصار الإرادة على السجان والكف على المخرز.



وشدد رضوان على أنه ولن تطوى معركة الحرية حتى توقف جميع الإجراءات بحق الأسرى، مشيراً إلى أن هذا الانتصار لأسرانا البواسل تحقق بوحدة أسرانا الأبطال في انتفاضة الحرية وبالالتفاف الجماهيري الكبير من أبناء شعبنا والمقاومة حول قضية الأسرى



وتابع: "ستبقى قضية الأسرى على سلم أولوياتنا ولن يهدأ لنا بال حتى ينالوا حريتهم".



رام الله - دنيا الوطنبارك إسماعيل رضوان، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، للأسرى الأبطال انتصارهم وصمودهم وثباتهم في انتفاضة الحرية والتي أدت إلى كسر إرادة الاحتلال وتراجع مصلحة السجون عن الإجراءات العقابية بحق الأسرى.