رئيس مجلس النواب الأردني يستقبل وزير الزراعة الفلسطيني





رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس مجلس النواب الأردني المحامي عبد المنعمالعودات، اليوم، وزير الزراعة رياض العطاري في مكتبه بدار مجلس النواب في العاصمة الأردنية عمان، بحضور وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات، ورئيس لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية محمد العلاقمة.وقال وزير الزراعة الفلسطيني خلال اللقاء، إن مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، شكلت سنداً ودعماً حقيقياً غير منقطع لتقوية صمود الفلسطينيين، مؤكداً أن صمود شعبنا الفلسطيني وتضحياته بصلابة موقف القيادة الفلسطينية وفي مقدمتها سيادة الرئيس محمود عباس ودعم الأردن الشقيق للمواقف الفلسطينية وللقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، شكلوا الأساس المهم لإفشال (صفقة القرن) ومشروع الضم الإسرائيلي للأغوار، وحماية المدينة المقدسة ودعم صمودأهلها.وأكد العطاري ضرورة توفير دعم عربي لمساندة الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال والعمل على إطلاق سراحهم .كما شدد العطاري على أهمية تعزيز عمل اللجان المشتركة بين وزارتي الزراعة لزيادة انسياب السلع والمنتجات الزراعية وتنمية وتأطير القطاع الزراعي في البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أن أثر الشركة الأردنية الفلسطينية سيكون كبيراً ويعود بالنفع على الجانبين خلال فترة قريبة.من جهته أكد رئيس مجلس النواب الأردني أهمية وأبعاد الخطوة الأردنية الفلسطينية والتي تجسدت في إنشاء شركة مشتركة تعنى بتسويق المنتجات الزراعية بين الجانبين، مشيراً إلى أنها تعكس إرادة سياسية أردنية طالما عبر عنها جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم الأشقاء الفلسطينيين في مختلف المجالات.وجدد العودات التأكيد على أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، سيبقى السند والداعم للفلسطينيين، لافتاً إلى أن الموقف الأردني بقي ثابتاً رغم عديد الضغوطات، وبقي جلالة الملك يضع ملف القضية الفلسطينية والدفاع عن القدس على رأس وسلم أولوياته.وقال: إننا سنبقى إلى جانب الأشقاء متواصلين مع مختلف الهيئات والمؤسسات والاتحادات البرلمانية الدولية، لدعم قضيتنا المركزية حتى ينال الأشقاء حقوقهم التاريخية المشروعة على ترابهم الوطني وعلى رأسها حق إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.بدوره قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات: إننا ننظر إلى العلاقات الأردنية الفلسطينية على أنها علاقة أخوة ودم وتراب ومصير ونتطلع من خلال هذه الشركة إلى ترجمة العلاقة الأردنية الفلسطينية إلى واقع يخدم صمود وثبات أهلنا في فلسطين وتمكين المزارع الأردني والفلسطيني من إيجاد فرص تسويقية للمنتج المحلي لكلا البلدين وتنظيم المسار التسويقي من خلال مراكز تعبئة وتدريج للمنتج ونقاط بيع في الإقليم وخارجه وصولا إلى آليات نقل للمنتج وبيع مباشر عبر مراكز الشركة في الخارج.وأكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية محمد العلاقمة حرص اللجنة على التواصل مع الأشقاء الفلسطينيين، وتذليل أية عقبات تواجههم في قطاع الزراعة، مشيراً إلى أن الأردن وفلسطين يجمعهما تاريخ وحاضر ومستقبل مشترك، وعليه سيبقى مجلس النواب يعبر عن ضمير ووجدان الأردنيين الذين يساندون الأشقاء ويرون في فلسطين القضية والوجدان والهوية العربية التي يقاوم أهلها الصامدون كل ممارسات التهويد والاستيطان.