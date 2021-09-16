شؤون فلسطينية

رئيس مجلس النواب الأردني يستقبل وزير الزراعة الفلسطيني

رئيس مجلس النواب الأردني يستقبل وزير الزراعة الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس مجلس النواب الأردني المحامي عبد المنعم
العودات، اليوم، وزير الزراعة رياض العطاري في مكتبه بدار مجلس النواب في العاصمة الأردنية عمان، بحضور وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات، ورئيس لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية محمد العلاقمة.

وقال وزير الزراعة الفلسطيني خلال اللقاء، إن مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، شكلت سنداً ودعماً حقيقياً غير منقطع لتقوية صمود الفلسطينيين، مؤكداً أن صمود شعبنا الفلسطيني وتضحياته بصلابة موقف القيادة الفلسطينية وفي مقدمتها سيادة الرئيس محمود عباس ودعم الأردن الشقيق للمواقف الفلسطينية وللقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، شكلوا الأساس المهم لإفشال (صفقة القرن) ومشروع الضم الإسرائيلي للأغوار، وحماية المدينة المقدسة ودعم صمود
أهلها.

وأكد العطاري ضرورة توفير دعم عربي لمساندة الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال والعمل على إطلاق سراحهم .

كما شدد العطاري على أهمية تعزيز عمل اللجان المشتركة بين وزارتي الزراعة لزيادة انسياب السلع والمنتجات الزراعية وتنمية وتأطير القطاع الزراعي في البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أن أثر الشركة الأردنية الفلسطينية سيكون كبيراً ويعود بالنفع على الجانبين خلال فترة قريبة.

من جهته أكد رئيس مجلس النواب الأردني أهمية وأبعاد الخطوة الأردنية الفلسطينية والتي تجسدت في إنشاء شركة مشتركة تعنى بتسويق المنتجات الزراعية بين الجانبين، مشيراً إلى أنها تعكس إرادة سياسية أردنية طالما عبر عنها جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم الأشقاء الفلسطينيين في مختلف المجالات.

وجدد العودات التأكيد على أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، سيبقى السند والداعم للفلسطينيين، لافتاً إلى أن الموقف الأردني بقي ثابتاً رغم عديد الضغوطات، وبقي جلالة الملك يضع ملف القضية الفلسطينية والدفاع عن القدس على رأس وسلم أولوياته.

وقال: إننا سنبقى إلى جانب الأشقاء متواصلين مع مختلف الهيئات والمؤسسات والاتحادات البرلمانية الدولية، لدعم قضيتنا المركزية حتى ينال الأشقاء حقوقهم التاريخية المشروعة على ترابهم الوطني وعلى رأسها حق إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

بدوره قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات: إننا ننظر إلى العلاقات الأردنية الفلسطينية على أنها علاقة أخوة ودم وتراب ومصير ونتطلع من خلال هذه الشركة إلى ترجمة العلاقة الأردنية الفلسطينية إلى واقع يخدم صمود وثبات أهلنا في فلسطين وتمكين المزارع الأردني والفلسطيني من إيجاد فرص تسويقية للمنتج المحلي لكلا البلدين وتنظيم المسار التسويقي من خلال مراكز تعبئة وتدريج للمنتج ونقاط بيع في الإقليم وخارجه وصولا إلى آليات نقل للمنتج وبيع مباشر عبر مراكز الشركة في الخارج.

وأكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية محمد العلاقمة حرص اللجنة على التواصل مع الأشقاء الفلسطينيين، وتذليل أية عقبات تواجههم في قطاع الزراعة، مشيراً إلى أن الأردن وفلسطين يجمعهما تاريخ وحاضر ومستقبل مشترك، وعليه سيبقى مجلس النواب يعبر عن ضمير ووجدان الأردنيين الذين يساندون الأشقاء ويرون في فلسطين القضية والوجدان والهوية العربية التي يقاوم أهلها الصامدون كل ممارسات التهويد والاستيطان.

أخبار ذات صلة

مدير مستشفى غزة الأوروبي: الموجة الثالثة من (كورونا) استهدفت كافة الفئات العمرية

مدير مستشفى غزة الأوروبي: الموجة الثالثة من (كورونا) استهدفت كافة الفئات العمرية

رفضاً لاعتقالهم الإداري.. ستة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام

رفضاً لاعتقالهم الإداري.. ستة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام

رضوان: لن تطوى معركة الحرية حتى توقف جميع الإجراءات بحق الأسرى

رضوان: لن تطوى معركة الحرية حتى توقف جميع الإجراءات بحق الأسرى

مركز الميزان يُنظم ورشة عمل بعنوان (الموجة الثالثة من كورونا..التحديات الملحة وسُبل المواجهة)

مركز الميزان يُنظم ورشة عمل بعنوان (الموجة الثالثة من كورونا..التحديات الملحة وسُبل المواجهة)

العقاد: الجزء الأكبر من الحالات المصابة بالوباء وبحاجة لرعاية طبية غير مُطعمين باللقاح

العقاد: الجزء الأكبر من الحالات المصابة بالوباء وبحاجة لرعاية طبية غير مُطعمين باللقاح

الصحة بغزة: إضافة عيادة الشاطئ لسحب عينات (كورونا) للفترة المسائية

الصحة بغزة: إضافة عيادة الشاطئ لسحب عينات (كورونا) للفترة المسائية

غزة: الكشف عن إنشاء مشروع تجاري في منطقة الساحة

غزة: الكشف عن إنشاء مشروع تجاري في منطقة الساحة

مجدلاني: &#34;التنمية&#34; تعاطت مع 358 من النساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي

مجدلاني: "التنمية" تعاطت مع 358 من النساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

رضوان: لن تطوى معركة الحرية حتى توقف جميع الإجراءات بحق الأسرى

رضوان: لن تطوى معركة الحرية حتى توقف جميع الإجراءات بحق الأسرى

رئيس مجلس النواب الأردني يستقبل وزير الزراعة الفلسطيني

رئيس مجلس النواب الأردني يستقبل وزير الزراعة الفلسطيني

مركز الميزان يُنظم ورشة عمل بعنوان (الموجة الثالثة من كورونا..التحديات الملحة وسُبل المواجهة)

مركز الميزان يُنظم ورشة عمل بعنوان (الموجة الثالثة من كورونا..التحديات الملحة وسُبل المواجهة)

الصحة بغزة: إضافة عيادة الشاطئ لسحب عينات (كورونا) للفترة المسائية

الصحة بغزة: إضافة عيادة الشاطئ لسحب عينات (كورونا) للفترة المسائية

مجدلاني: &#34;التنمية&#34; تعاطت مع 358 من النساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي

مجدلاني: "التنمية" تعاطت مع 358 من النساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي

كهرباء غزة تصدر تنويهًا مهمًا للمواطنين بشأن رسوم العدادات الذكية

كهرباء غزة تصدر تنويهًا مهمًا للمواطنين بشأن رسوم العدادات الذكية

حماس: محاولات الاحتلال المستمرة بالتعدي على حرمة الأقصى لعب بالنار التي ستأكل الأخضر باليابس

حماس: محاولات الاحتلال المستمرة بالتعدي على حرمة الأقصى لعب بالنار التي ستأكل الأخضر باليابس

قيادي بـ (حماس): لقاء عالي المستوى تعقده الحركة بشأن الأسرى اليوم

قيادي بـ (حماس): لقاء عالي المستوى تعقده الحركة بشأن الأسرى اليوم

منوعات

نهال عنبر تكشف عن حالتها الصحية بعد تعرضها لارتجاج بالمخ

نهال عنبر تكشف عن حالتها الصحية بعد تعرضها لارتجاج بالمخ

لهذا السبب.. حسين فهمي يعلن إغلاق كافة حساباته على السوشيال ميديا

لهذا السبب.. حسين فهمي يعلن إغلاق كافة حساباته على السوشيال ميديا

وائل شرف يكشف عن سبب رفض ناجي جبر دور &#34;العكيد أبو شهاب&#34;

وائل شرف يكشف عن سبب رفض ناجي جبر دور "العكيد أبو شهاب"

حسن شاكوش يتفوق على عمرو دياب.. ما القصة؟

حسن شاكوش يتفوق على عمرو دياب.. ما القصة؟

شاهد: حسن يوسف يكشف موقفه من أفلام زوجته شمس البارودي

شاهد: حسن يوسف يكشف موقفه من أفلام زوجته شمس البارودي

وفاة الفنان المصري أحمد هيبة في حادث سير أليم

وفاة الفنان المصري أحمد هيبة في حادث سير أليم

رغم إقامة حفل زفافها.. يسرا تكشف عن سبب امتناعها من ارتداء فستان الزفاف

رغم إقامة حفل زفافها.. يسرا تكشف عن سبب امتناعها من ارتداء فستان الزفاف

شاهد: سارة الكندري تثير الجدل وتهاجم طليقها &#34;كنت تجيبلي ربعك وتقلي زبطيهم&#34;

شاهد: سارة الكندري تثير الجدل وتهاجم طليقها "كنت تجيبلي ربعك وتقلي زبطيهم"

مي حلمي تثير الجدل وتعود للعمل رغم إيقافها وإحالتها للتحقيق

مي حلمي تثير الجدل وتعود للعمل رغم إيقافها وإحالتها للتحقيق

ما حقيقة رفع إلهام الفضالة دعوى قضائية ضد مها محمد؟

ما حقيقة رفع إلهام الفضالة دعوى قضائية ضد مها محمد؟

عربي

لبنان: بدء إدخال الوقود الإيراني عبر الحدود مع سوريا

لبنان: بدء إدخال الوقود الإيراني عبر الحدود مع سوريا

المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يعلن حالة الطوارئ

المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يعلن حالة الطوارئ

شاهد: بكاء وزير الاقتصاد اللبناني السابق خلال مراسم تسليم الوزير الجديد

شاهد: بكاء وزير الاقتصاد اللبناني السابق خلال مراسم تسليم الوزير الجديد

رداً على الخارجية الأمريكية.. السيسي ينفي وجود انتهاكات حقوقية في مصر

رداً على الخارجية الأمريكية.. السيسي ينفي وجود انتهاكات حقوقية في مصر