شاهد: مصرع 9 فرنسيين إثر ارتفاع أمواج البحر والفيضانات



وفاجأ تساقطت أمطار غزيرة سكان عدة مدن في مقاطعة لوغار جنوب فرنسا، وحولت الشوارع إلى ما يشبه الأنهار، وغمرت المياه أيضا أحياء مدينة نيم وحاصرت السكان في عدة مناطق لتنقطع بهم السبل.



وأشارت وسائل إعلام فرنسية إلى أن كمية الأمطار التي هطلت في ثلاث ساعات فقط تعادل هطول أمطار لمدة شهرين ونصف.



وزار جيرالد دارمانان وزير الداخلية الفرنسي المنطقة لإعلان حالة الطوارئ الخاصة بالكوارث الطبيعية، فيما وضع معهد الأرصاد الجوية الوطني ثماني مقاطعات في حالة التأهب لمواجهة مخاطر محتملة.











رام الله - دنيا الوطنلقى تسعة أشخاص مصرعهم في ثلاث مقاطعات جنوب فرنسا، مساء أمس، نتيجة ارتفاع مفاجئ لأمواج البحر المتوسط، وتساقط الأمطار الغزيرة في أكثر من مدينة .ووفقاً للقناة الفرنسية (BFM) فإن جميع الضحايا كانوا من السياح الذين تجاهلوا التوصيات وذهبوا للسباحة في الطقس الحار، ورغم تحذيرات السلطات المحلية بالخطر من البحر.