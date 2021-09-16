لبنان: بدء إدخال الوقود الإيراني عبر الحدود مع سوريا



ووفقًا لـ(الجزيرة نت)، فإن قافلة من نحو (20) شاحنة وقود إيراني دخلت لبنان عبر الحدود السورية، وكل صهريج يحتوي على 50 ألف لتر من مادة المازوت.



وكان حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، أعلن يوم الاثنين الماضي، أن الوقود الإيراني سيصل برًا إلى لبنان بدءًا من الخميس، آتيًا من سوريا، حيث أفرغت الباخرة الأولى حمولتها في مرفأ بانياس يوم الأحد الماضي.



وقدم نصر الله الشكر للسلطات السورية على استقبال الشحنة في موانئ سوريا، وعلى تسهيل نقلها برا إلى لبنان، مؤكدًا أن الوقود سيصل سهل البقاع اللبناني الخميس المقبل.



والجدير ذكره أن إمدادات الوقود قد توقفت في لبنان، لعدم توفر ما يكفي من العملات الصعبة لتغطية حتى الواردات الحيوية، مما أجبرالخدمات الأساسية ، بما في ذلك بعض المستشفيات، على تقليص خدماتها أو غلق أبوابها أمام المواطنين.









رام الله - دنيا الوطندخل الوقود الإيراني إلى لبنان عبر سوريا اليوم الخميس، في خطوة قال (حزب الله ) اللبناني، إنها تهدف إلى تخفيف أزمة طاقة خانقة في البلاد، في حين اعتبر معارضيها أنها تعرض البلاد لخطر العقوبات الأميركية.