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المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يعلن حالة الطوارئ

المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يعلن حالة الطوارئ
رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس قاسم الزُبيدي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، حالة الطوارئ ورفع درجة الجاهزية القتالية ابتداء من اليوم الخميس، لمواجهة الحوثيين وأي تهديدات أخرى.

ودعا الزبيدي رجال المقاومة الجنوبية إلى التعبئة العامة، والاستعداد لرفد الجبهات القتالية بالرجال والمال والعتاد، للتصدي للحوثيين، وفق موقع (المجلس الانتقالي الجنوبي).

وأكد رئيس المجلس على ضرورة بقاء جميع الأُطر القيادية للمجلس وقيادات السلطة المحلية في حالة انعقاد دائم بكل مستوياتها، في كافة محافظات الجنوب، وحشد الجهود اللازمة لتأمين الخدمات العامة لحياة المواطنين.

وبيّن أهمية استكمال التحالف العربي دوره العروبي، واستشعاره بالمسؤولية التي تقع عليه تجاه الأمن القومي للمنطقة.

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