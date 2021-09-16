دولي

(كورونا) عالميًا تُسجِّل 4 مليون و674 ألف وفاة وأكثر من 227 مليون إصابة

(كورونا) عالميًا تُسجِّل 4 مليون و674 ألف وفاة وأكثر من 227 مليون إصابة
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة من خلال منظمة الصحة العالمية، حول انتشار جائحة "كورونا" في العالم، حتى اليوم الخميس، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين وأكثر من 674 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الإجمالية 227 مليونا وما يقارب من 314 ألف إصابة، تعافى منهم 204 ملايين ونحو 10 آلاف مريض.

وأشارت الإحصاءات، إلى أن جائحة "كورونا" تواصل تفشيها في 221 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأربعاء 563 ألف و416 إصابة جديدة، أوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 10.222 حالة وفاة.

وبينت، أن الدول الخمس التي سجلت الأربعاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: أمريكا (2,282 وفاة)، والمكسيك (1,046 وفاة)، والبرازيل (793 وفاة)، وروسيا (792 وفاة)، وإيران (452 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أمريكا (164,509 إصابات)، وبريطانيا (30,597 إصابة)، والهند (30,361 إصابة)، وتركيا (28,224 إصابة)، وإيران (19,731 إصابة).

وما تزال أمريكا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وإصابات إجمالية.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أمريكا (685,023 وفاة)، والبرازيل (588,640 وفاة)، والهند (443,960 وفاة)، والمكسيك (269,912 وفاة)، والبيرو (198,860 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أمريكا (42,479,780 إصابة)، والهند (33,347,325 إصابة)، والبرازيل (21,034,610 إصابات)، وبريطانيا (7,312,683 إصابة)، وروسيا (7,194,926 إصابة).

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