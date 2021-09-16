غزة: الكشف عن إنشاء مشروع تجاري في منطقة الساحة

رام الله - دنيا الوطنتحدث مازن النجار مدير الأملاك والاستثمار بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، عن توقيع الوزارة مع مؤسسة "مسلم كير ماليزيا" ، إقامة مشروع وقفي في منطقة ميدان فلسطين "الساحة".وقال النجار، في حديث إذاعي: إن المشروع في مرحلته الأولى بحسب ما تم الترتيب له، يتكون من إنشاء "بدرم وطابق أرضي وسدة على أن يتم استكماله لاحقاً بإقامة 5 طوابق فوق الطابق الأرضي.وأضاف: "كان من المفترض إقامة المشروع عام 2014 بعد الاتفاق مع شركة إجادة ولكن بسبب ظروف الحصار تم فسخ العقد ما بين الوزارة والشركة وترحيله لوقت لاحق".وذكر النجار أنه بعد التصفيات القانونية والمالية تم الإعلان عن استثمار المكان "ميدان فلسطين"، بجهود دائرة المشاريع في وزارة الأوقاف، حيث تم إبرام الاتفاقية وقادمون على إنجازه قريباً.وأكد أن المشروع سيكون بمثابة معلم لميدان فلسطين ومركز تجاري كبير ذات طابع جديد، لعودة الحياة التجارية فيه، لما كانت عليه في السابق بشكل حضاري ومميز، بحيث يكون مصدر قوة مركزية في التجارة والاستثمار.وأشار النجار إلى أن المساحة الكلية لأرض المشروع، قرابة دونمين و400 متر وسيقام عليها المبنى بمساحة 60% من المساحة الإجمالية للمكان، متابعًا: "سيستفيد من المشروع العاملين في ميدان التجارة والاستثمار بفتح محال تجارية ذات طابع تسويقي مميز".وختم بالقول: "الوزارة ملتزمة ومتعهدة بعودة المستأجرين في السابق، عند العودة للمكان بطابعه الجديد وفق أجرة المثل"