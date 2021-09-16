استطلاع أمريكي: معظم المواطنين يشعرون أن الديمقراطية في البلاد مهددة



وبحسب الاستطلاع الذي أجرته شبكة (CNN) بالتعاون مع شركة (SSRS)، يشعر جميع الأمريكيين تقريباً أن الديمقراطية في الولايات المتحدة تخضع اليوم للاختبار، حيث يقول 93٪ أن الديمقراطية إما تتعرض للهجوم 56٪ أو أنها تخضع للاختبار ولكن لا تتعرض للهجوم 37٪، بينما نسبة ضئيلة تبلغ 6٪ تعتبر أن الديمقراطية الأمريكية ليست في خطر.



وكشف الاستطلاع أنه من المرجح أن يقول الجمهوريون أكثر من الديمقراطيين إن الديمقراطية تتعرض للهجوم، وهذا الرأي هو الأكثر انتشارا بين أولئك الذين يدعمون الرئيس السابق دونالد ترامب.



فيما رأى 75٪ من الجمهوريين أن الديمقراطية تتعرض للهجوم ، مقارنة بـ46٪ من الديمقراطيين، ومن بين الجمهوريين والمستقلين من يرى أن ترامب يجب أن يكون زعيم الحزب هم أكثر عرضة لرؤية الديمقراطية على أنها مهددة، 79٪ في تلك المجموعة مقابل 51٪ بين أولئك الذين يقولون إن ترامب لا ينبغي أن يكون زعيم الحزب الجمهوري.



وحول الانتخابات المستقبلية، يقول 51٪ من جميع الأمريكيين أنه من المحتمل إلى حد ما على الأقل أن يتم الإعلان عن إلغاء الانتخابات في السنوات القليلة المقبلة من قبل المسؤولين لأن حزبهم خسر، بينما قال 49٪ أن ذلك غير مرجح.





رام الله - دنيا الوطنأظهر استطلاع رأي أن معظم الأمريكيين يشعرون أن الديمقراطية في البلاد تتعرض للتهديد، فيما رأي 6% منهم أنها لا تتعرض للخطر.