حماس: محاولات الاحتلال المستمرة بالتعدي على حرمة الأقصى لعب بالنار التي ستأكل الأخضر باليابس

ودعا حمادة أهلنا في القدس وأراضي عام 48، وكل مَن يستطيع الوصول من سائر فلسطين أن يتواجدوا ويحتشدوا في ساحات الأقصى بشكل دائم، فالاحتلال الذي تراجع أمام إرادة المنتفضين في هبّة البوابات وباب العامود لن يجرؤ على مواصلة عدوانه إذا ما وجد وقوفًا متينًا في وجهه.



وقال الناطق باسم حركة حماس: "إننا في حركة المقاومة الإسلامية حماس نؤكد موقفنا الدائم من الأقصى، وأنّ دون تهويده أو تقسيمه الدماء والمهج والأرواح، والمقاومة التي وعدت وأوفت لن تتردد في أن تهبّ من جديد لرد صائل الاحتلال وتطهير المسجد من دنسه".



رام الله - دنيا الوطنأصدر الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عن مدينة القدس المحتلة، محمد حمادة، اليوم الخميس، بياناً، أكد فيه بأن التجاوز الذي أقدمت عليه قطعان المستوطنين صباح هذا اليوم باقتحام ساحات المسجد الأقصى المبارك وتدنيسها وهم يرتدون الملابس التي يصفونها بالخاصة بما يُسمى "كهنة الهيكل"، وأدائهم لبعض الطقوس المزعومة بالانبطاح أرضًا وغير ذلك، هو تجاوز خطير جدًا، وانتهاك جديد لحرمة المسجد الأقصى وقدسيته.وقال في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن محاولات الاحتلال المستمرة بالتعدي على حرمة المسجد الأقصى، ومحاولة فرض وقائع جديدة على الأرض، لا تعدو كونها قفزات في الهواء ولعبًا بالنار التي ستأكل أخضر الاحتلال قبل يابسه.