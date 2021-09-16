(كورونا) عالميًا: 4.6 مليون وفاة وأكثر من 226 مليون إصابة





رام الله - دنيا الوطنوصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في العالم إلى أكثر من 226 مليون إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.6 مليون وفاة.وبحسب بيانات جونز هوبكنز الأمريكية، فقد بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في العالم (226.346.284)، وإجمالي الوفيات (4.659.290).وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ(666615) حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها (41.536.395)، فيما تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ(588597) حالة فاة، وإجمالي الإصابات (21.034.610).وجاءت الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات (443497)، وإجمالي إصابات (33.316.755)، وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ(269913) وإجمالي إصابات (3.542.189).وفي المرتبة الخامسة بيرو بإجمالي وفيات (198860)، وإجمالي إصابات (2.163.312)، فيما جاءت روسيا في المرتبة السادسة، بإجمالي وفيات (191566)، وإجمالي إصابات (7.091.368).وحلًت إندونيسيا في المرتبة السابعة بإجمالي وفيات (139682)، وإجمالي إصابات (4.178.164)، وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات (134975) وإجمالي إصابات (7.346.832).وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 130100، وإجمالي إصابات (4.618.040)، وتلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات (125753)، وإجمالي إصابات (4.934.568).