قطاع غزة: 7 وفيات و1690 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، عن تسجيل 7 حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.وأشارت الوزارة خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنه تم إجراء 5797 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 1690 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".وأضافت أنه تم تسجيل 1657 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 152390 إصابة، إجمالي الحالات النشطة 21179 حالة، إجمالي المتعافين 129966 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1245 حالة.وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 403 حالات، من بينها 284 حالات خطيرة وحرجة.ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 579570 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 368755 شخصا.