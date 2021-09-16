شؤون فلسطينية

قطاع غزة: 7 وفيات و1690 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

قطاع غزة: 7 وفيات و1690 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، عن تسجيل 7 حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.

وأشارت الوزارة خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنه تم إجراء 5797 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 1690 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وأضافت أنه تم تسجيل 1657 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 152390 إصابة، إجمالي الحالات النشطة 21179 حالة، إجمالي المتعافين 129966 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1245 حالة.

وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 403 حالات، من بينها 284 حالات خطيرة وحرجة.

ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 579570 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 368755 شخصا.

أخبار ذات صلة

غزة: الكشف عن إنشاء مشروع تجاري في منطقة الساحة

غزة: الكشف عن إنشاء مشروع تجاري في منطقة الساحة

مجدلاني: &#34;التنمية&#34; تعاطت مع 358 من النساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي

مجدلاني: "التنمية" تعاطت مع 358 من النساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي

كهرباء غزة تصدر تنويهًا مهمًا للمواطنين بشأن رسوم العدادات الذكية

كهرباء غزة تصدر تنويهًا مهمًا للمواطنين بشأن رسوم العدادات الذكية

حماس: محاولات الاحتلال المستمرة بالتعدي على حرمة الأقصى لعب بالنار التي ستأكل الأخضر باليابس

حماس: محاولات الاحتلال المستمرة بالتعدي على حرمة الأقصى لعب بالنار التي ستأكل الأخضر باليابس

قيادي بـ (حماس): لقاء عالي المستوى تعقده الحركة بشأن الأسرى اليوم

قيادي بـ (حماس): لقاء عالي المستوى تعقده الحركة بشأن الأسرى اليوم

جامعة الأزهر تعلن آلية بدء الفصل الدراسي الجديد

جامعة الأزهر تعلن آلية بدء الفصل الدراسي الجديد

الاحتلال يضيق على المقدسيين بحجة الاحتفال بالأعياد اليهودية

الاحتلال يضيق على المقدسيين بحجة الاحتفال بالأعياد اليهودية

عزام الأحمد يدعو لفتح حوار وطني شامل مع مختلف فئات الشعب لوضع خطة نضالية

عزام الأحمد يدعو لفتح حوار وطني شامل مع مختلف فئات الشعب لوضع خطة نضالية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مجدلاني: &#34;التنمية&#34; تعاطت مع 358 من النساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي

مجدلاني: "التنمية" تعاطت مع 358 من النساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي

كهرباء غزة تصدر تنويهًا مهمًا للمواطنين بشأن رسوم العدادات الذكية

كهرباء غزة تصدر تنويهًا مهمًا للمواطنين بشأن رسوم العدادات الذكية

حماس: محاولات الاحتلال المستمرة بالتعدي على حرمة الأقصى لعب بالنار التي ستأكل الأخضر باليابس

حماس: محاولات الاحتلال المستمرة بالتعدي على حرمة الأقصى لعب بالنار التي ستأكل الأخضر باليابس

قيادي بـ (حماس): لقاء عالي المستوى تعقده الحركة بشأن الأسرى اليوم

قيادي بـ (حماس): لقاء عالي المستوى تعقده الحركة بشأن الأسرى اليوم

جامعة الأزهر تعلن آلية بدء الفصل الدراسي الجديد

جامعة الأزهر تعلن آلية بدء الفصل الدراسي الجديد

اللجنة المشتركة للاجئين: نرفض رسالة مفوض عام (أونروا) وهي &#34;خضوع للضغوط الأمريكية الصهيونية&#34;

اللجنة المشتركة للاجئين: نرفض رسالة مفوض عام (أونروا) وهي "خضوع للضغوط الأمريكية الصهيونية"

الاحتلال يضيّق على المقدسيين بحجة الأعياد اليهودية

الاحتلال يضيّق على المقدسيين بحجة الأعياد اليهودية

مواجهات على حاجز الجلمة العسكري والاحتلال يواصل حملات التفتيش

مواجهات على حاجز الجلمة العسكري والاحتلال يواصل حملات التفتيش

منوعات

نهال عنبر تكشف عن حالتها الصحية بعد تعرضها لارتجاج بالمخ

نهال عنبر تكشف عن حالتها الصحية بعد تعرضها لارتجاج بالمخ

لهذا السبب.. حسين فهمي يعلن إغلاق كافة حساباته على السوشيال ميديا

لهذا السبب.. حسين فهمي يعلن إغلاق كافة حساباته على السوشيال ميديا

وائل شرف يكشف عن سبب رفض ناجي جبر دور &#34;العكيد أبو شهاب&#34;

وائل شرف يكشف عن سبب رفض ناجي جبر دور "العكيد أبو شهاب"

حسن شاكوش يتفوق على عمرو دياب.. ما القصة؟

حسن شاكوش يتفوق على عمرو دياب.. ما القصة؟

شاهد: حسن يوسف يكشف موقفه من أفلام زوجته شمس البارودي

شاهد: حسن يوسف يكشف موقفه من أفلام زوجته شمس البارودي

وفاة الفنان المصري أحمد هيبة في حادث سير أليم

وفاة الفنان المصري أحمد هيبة في حادث سير أليم

رغم إقامة حفل زفافها.. يسرا تكشف عن سبب امتناعها من ارتداء فستان الزفاف

رغم إقامة حفل زفافها.. يسرا تكشف عن سبب امتناعها من ارتداء فستان الزفاف

شاهد: سارة الكندري تثير الجدل وتهاجم طليقها &#34;كنت تجيبلي ربعك وتقلي زبطيهم&#34;

شاهد: سارة الكندري تثير الجدل وتهاجم طليقها "كنت تجيبلي ربعك وتقلي زبطيهم"

مي حلمي تثير الجدل وتعود للعمل رغم إيقافها وإحالتها للتحقيق

مي حلمي تثير الجدل وتعود للعمل رغم إيقافها وإحالتها للتحقيق

ما حقيقة رفع إلهام الفضالة دعوى قضائية ضد مها محمد؟

ما حقيقة رفع إلهام الفضالة دعوى قضائية ضد مها محمد؟

عربي

شاهد: بكاء وزير الاقتصاد اللبناني السابق خلال مراسم تسليم الوزير الجديد

شاهد: بكاء وزير الاقتصاد اللبناني السابق خلال مراسم تسليم الوزير الجديد

رداً على الخارجية الأمريكية.. السيسي ينفي وجود انتهاكات حقوقية في مصر

رداً على الخارجية الأمريكية.. السيسي ينفي وجود انتهاكات حقوقية في مصر

الخارجية المصرية ترحب ببيان مجلس الأمن حول سد النهضة

الخارجية المصرية ترحب ببيان مجلس الأمن حول سد النهضة

الصحة الأردنية: تسجيل ست وفيات و1116 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل ست وفيات و1116 إصابة جديدة بـ(كورونا)