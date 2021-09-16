شؤون فلسطينية

قيادي بـ (حماس): لقاء عالي المستوى تعقده الحركة بشأن الأسرى اليوم

قيادي بـ (حماس): لقاء عالي المستوى تعقده الحركة بشأن الأسرى اليوم
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، زاهر جبارين، أن لقاءً عالي المستوى ستعقده الحركة اليوم الخميس، حول قضية الأسرى، مشيراً الى أن هذه الصفحة لن تطوى لأننا في صراع مستمر مع الاحتلال.

وخلال لقاء تلفزيوني ضمن برنامج "هنا فلسطين" الذي بثته قناة الأقصى الفضائية مساء أمس الأربعاء أشاد جبارين بموقف شعبنا الموحد المناصر لقضية الأسرى؛ فهذه القضية ليست قضية فصيل بل قضية شعب بأكمله.

وأكد أن الحركة الأسيرة أخذت قرارا موحدا بأنه يجب عودة المتطلبات الحياتية التي صادرها الاحتلال من داخل السجون، إلى ما كانت عليه قبل عملية نفق الحرية، وقد نجحت بذلك، في ظل التلويح والاستعداد للمعركة الاستراتيجية بالإضراب عن الطعام.

وتابع "هناك مطالب مازالت في حوارات جارية مع السجان، فنحن في عملية نضالية متواصلة لانتزاع كل مطالب الأسرى الابطال".

 كما أكد أن الحركة الأسيرة رفضت إجراءات الاحتلال بتوزيع أسرى حركة الجهاد الإسلامي على السجون.

وأوضح أنه تم تفعيل كل علاقات حركة حماس مع الدول وأجرت اتصالات مباشرة مع الوسطاء منهم المصريين والقطريين وتم إبلاغهم أن الأسرى أغلى من نفوسنا ومقدساتنا.

وقال: "نحن في حماس برفقة كافة الفصائل مستعدون لأن نبذل الغالي والنفيس لإطلاق سراح أسرانا الأبطال، وكما وعد أبو عبيدة الناطق باسم القسام، الأسرى، فإن تحريرهم من فوق الأرض سيكون قريبا بإذن الله.

وأثنى جبارين على هبة أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة وغزة والداخل، نصرة لأسرانا، ومشيرا إلى أن المقاومة كان لها دورا استراتيجيا في نصرة هذه القضية

وأشار الى أن المحتل ناكث للعهود كعادته، هذه أخلاقهم، والضامن الوحيد لمنجزات الأسرى هم أبطالنا الأسرى ونصرة شعبنا ومقاومته.

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