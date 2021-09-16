رداً على الخارجية الأمريكية.. السيسي ينفي وجود انتهاكات حقوقية في مصر





وتابع: "مفيش حركة كتير، ولا يتنقلوا بعربية الترحيلات.. لا، القضاء سيكون هناك.. عملية الإصلاح تتضمن إنشاء منظومة متكاملة".





رام الله - دنيا الوطننفى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجود أي انتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد، معلناً عن افتتاح أكبر مجمع للسجون خلال الأسابيع القليلة المقبلة لمعاقبة مخالفي القانون.وفي مداخلة هاتفية مع برنامج (التاسعة) على التلفزيون المصري، قال الرئيس السيسي: "إنه يجب أن يطمئن المصريون بعدم وجود انتهاك لحقوق الإنسان في بلادهم، ولاشك في أن مظاهر الفقر والجهل وثقافتنا خلال سنوات ماضية أدت إلى وجود ممارسات خاطئة".وأضاف: "مش من حق حد يسيء للآخرين سواء بالتنمر أو التحرش، لأنه يعد انتهاكا لحقوق الإنسان"، مؤكدا أنه من الضروري وجود القوانين داخل أي دولة لضبط حركة المجتمع.وأعلن السيسي عن افتتاح أكبر مجمع سجون في مصر خلال أسابيع قليلة، قائلاً: "إحنا هنفتتح أكبر مجمع سجون، واحد من سبعة أو ثمانية هنعملهم في مصر، إحنا جايبين نسخة أمريكية كاملة، فيه كل شيء، حتى لو إنسان أذنب وبنعاقبه، مش هنعاقبه مرتين هنعاقبه مرة واحدة بإنه يقضي عقوبة في السجن".وأوضح السيسي: "المسجون في المجمع هيقضي عقوبته بشكل آدمي وإنساني، حركة وإعاشة ورعاية صحية ورعاية إنسانية وثقافية وإصلاحية".