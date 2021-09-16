صور.. ضبط 81 شتلة من "الماريجوانا" المخدرة بمحاذاة جدار الفصل شمال طولكرم







رام الله - دنيا الوطنضبطت الشرطة صباح اليوم 81 شتلة من نبات "الماريجوانا" المخدرة في ارض زراعية بالقرب من جدار الفصل شمال مدينة طولكرم.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه في مهمة نوعية لمكافحة المخدرات فرع طولكرم وبعد ورود معلومات بوجود أشتال مخدرة مزروعة بالقرب من جدار الفصل، على الفور توجهت قوة من شرطة مكافحة المخدرات بطولكرم إلى المكان، حيث تم مداهمة أرض زراعية مفتوحة شمال طولكرم حيث تم ضبط 81 شتلة قنب مهجن من "المارچوانا" بطول 90–120سم وضبط بالمكان مادة قنب مهجن بوزن223٫2غم قائم، هذا وقامت مكافحة المخدرات بإسناد من الشرطة الخاصة والأمن الوطني بتفتيش عدد من الأماكن هناك وقبضت على 4 اشخاص مشتبه بهم بالقضية.بدوره أكد العميد حقوقي موسى يدك مدير شرطة محافظة طولكرم أن الشرطة ستبقى بالمرصاد ضد كل من تسول له نفسه العبث بأمن وسلامة الوطن والمواطن، شاكراً المواطنين على تعاونهم مع الشرطة وداعياً الجميع للوقوف صفاً واحداً في مواجهة هذه الآفة الخطيرة.وأكدت الشرطة انه تم توقيف أربعة أشخاص من المشتبه بهم، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول.