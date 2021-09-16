الأشغال بغزة: إعادة إعمار الأبراج سيكون عبر المنحة المصرية

رام الله - دنيا الوطنتحدث ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة، عن مستجدات إعادة اعمار قطاع غزة، خلال الأيام المقبلة.وقال سرحان، في تصريح لإذاعة (الأقصى): "بحسب ما وعدنا من اللجنة القطرية، أن إعادة إعمار قطاع غزة ستبدأ مطلع شهر أكتوبر المقبل وبدأنا بإرسال رسائل للمواطنين لضرورة تسليم المخططات الهندسية لمنازلهم تمهيداً للبدء بإعمارها مع وصول المنحة القطرية".وأضاف: "المستهدفون من الإعمار هم كل من فقد بيته في العدوان الأخير على قطاع غزة ويشمل المباني السكنية المتفرقة عدا الأبراج وإعمارها فسيكون من المنحة المصرية".وأشار إلى أن المرحلة الأولى من الإعمار ستشمل 1500 وحدة سكنية مدمرة كلياً، متابعًا: "المتضررون جزئياً، لهم برنامج آخر نعمل عليه، ووكالة (أونروا) بدأت بإرسال رسائل للمواطنين للتوقيع على أضرارهم ونأمل أن يكون تعويضهم قريباً".وواصل سرحان حديثه، بالقول: "انتهينا من عملية حصر الأضرار والتشييك عليها، ورصد 1500 وحدة سكنية مدمرة بشكل كامل، و880 وحدة مصنفة جزئي بليغ غير صالح للسكن، و56 ألف وحدة مصنفة ما بين متوسط وطفيف".وفي سياق آخر قال سرحان في معرض رده على شكاوى المواطنين والسائقين حول عدم وجود إنارة على جسر وادي غزة الساحلي وعدم الرؤية عليه: وردتنا شكاوى بهذا الخصوص ونعمل مع لجنة العمل الحكومي لتوفير مبالغ لشبكة الإضاءة في المنطقة وقريبا إن شاء الله سيتم إضاءتها ونسعى لأن يكون ذلك قبيل فصل الشتاء.