دولي

اتفاقية أمنية جديدة لمواجهة النفوذ الصيني في المحيط الهندي والهادي

اتفاقية أمنية جديدة لمواجهة النفوذ الصيني في المحيط الهندي والهادي
غواصة بحرية عسكرية
رام الله - دنيا الوطن
وقعت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا اتفاقية أمنية خاصة (أوكوس)، لتبادل تقنيات عسكرية متقدمة في محاولة لمواجهة النفوذ الصيني، في منطقة المحيط الهادي والهندي.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وبوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، ونظيره الأسترالي سكوت موريسون عن بيان مشترك حول توقيع الاتفاقية الجديدة، والتي ستمكن أستراليا للمرة الأولى من بناء غواصات تعمل بالطاقة النووية.

ووفق البيان ستلتزم الدول الموقعين بدعم أستراليا للحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية لصالح البحرية الملكية الأسترالية.

وجاء في البيان أن هذه القدرة الأمنية ستعزز الاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وتدعم القيم والمصالح المشتركة، وتهدف لتفعيل قدرة أستراليا في أقرب وقت، مع استمرار التزام أستراليا كدولة بعدم حيازة أسلحة النووية.

وأشار البيان إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ هي بؤرة اشتعال محتملة، مع وجود نزاعات إقليمية دون حلول، وتهديدات الإرهاب ومشكلة الجريمة المنظمة.

فيما أوضحت الدول الموقعة أن الاتفاقية الدفاعية ستركز على القدرات الإلكترونية، والذكاء الصناعي والقدرات الإضافية تحت سطح البحر.

ومن جانبه قال رئيس الوزراء البريطاني: "إن الدول الثلاث حلفاء طبيعيون والتحالف سيقربنا أكثر من أي وقت مض، وستصبح هذه الشراكة حيوية بشكل متزايد للدفاع عن مصالحنا، وحماية شعبنا في الوطن".

وبموجب الاتفاقية ألغت أستراليا عقداً موقعاً مع فرنسا عام 2016، لبناء غواصات فرنسية التصميم.


أخبار ذات صلة

مجلس الأمن يدعو لاستئناف المفاوضات بشأن سد النهضة

مجلس الأمن يدعو لاستئناف المفاوضات بشأن سد النهضة

فرنسا: إلزامية التطعيم ضد (كورونا) للعاملين بقطاع الصحة تدخل حيز التنفيذ

فرنسا: إلزامية التطعيم ضد (كورونا) للعاملين بقطاع الصحة تدخل حيز التنفيذ

مقتل سبعة جنود وخمسة مسلحين بإطلاق نار شمال غربي باكستان

مقتل سبعة جنود وخمسة مسلحين بإطلاق نار شمال غربي باكستان

شاهد: فيضانات عارمة تجتاح عدة مدن في جنوب فرنسا

شاهد: فيضانات عارمة تجتاح عدة مدن في جنوب فرنسا

اليابان تسجل رقماً قياسياً جديداً بأعداد المعمرين

اليابان تسجل رقماً قياسياً جديداً بأعداد المعمرين

كوريا الشمالية تنجح بإطلاق صاروخين (باليستيين) تجاه البحر الشرقي

كوريا الشمالية تنجح بإطلاق صاروخين (باليستيين) تجاه البحر الشرقي

700 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين الإمارات وإسرائيل خلال عام

700 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين الإمارات وإسرائيل خلال عام

أمريكا: تعويضات تفوق مليون دولار لتسوية قضايا 3 هاكرز

أمريكا: تعويضات تفوق مليون دولار لتسوية قضايا 3 هاكرز

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اللجنة المشتركة للاجئين: نرفض رسالة مفوض عام (أونروا) وهي &#34;خضوع للضغوط الأمريكية الصهيونية&#34;

اللجنة المشتركة للاجئين: نرفض رسالة مفوض عام (أونروا) وهي "خضوع للضغوط الأمريكية الصهيونية"

مواجهات على حاجز الجلمة العسكري والاحتلال يواصل حملات التفتيش

مواجهات على حاجز الجلمة العسكري والاحتلال يواصل حملات التفتيش

الاحتلال ينتشر في محيط مدرسة شرق بيت لحم ويعرقل سير العملية التعليمية

الاحتلال ينتشر في محيط مدرسة شرق بيت لحم ويعرقل سير العملية التعليمية

غزة: إصابة طفل بجراح خطيرة في حادث سير بحي النصر

غزة: إصابة طفل بجراح خطيرة في حادث سير بحي النصر

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الخميس؟

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الخميس؟

وزير التنمية: ماضون بتمكين النساء ودمجهن بعجلة الإنتاج

وزير التنمية: ماضون بتمكين النساء ودمجهن بعجلة الإنتاج

نابلس: الشرطة تكشف سرقة أموال ومصاغ ذهبي من منزل

نابلس: الشرطة تكشف سرقة أموال ومصاغ ذهبي من منزل

نادي الأسير: قرار تعليق الإضراب لا يعني انتهاء المعركة

نادي الأسير: قرار تعليق الإضراب لا يعني انتهاء المعركة

منوعات

لهذا السبب.. حسين فهمي يعلن إغلاق كافة حساباته على السوشيال ميديا

لهذا السبب.. حسين فهمي يعلن إغلاق كافة حساباته على السوشيال ميديا

وائل شرف يكشف عن سبب رفض ناجي جبر دور &#34;العكيد أبو شهاب&#34;

وائل شرف يكشف عن سبب رفض ناجي جبر دور "العكيد أبو شهاب"

حسن شاكوش يتفوق على عمرو دياب.. ما القصة؟

حسن شاكوش يتفوق على عمرو دياب.. ما القصة؟

شاهد: حسن يوسف يكشف موقفه من أفلام زوجته شمس البارودي

شاهد: حسن يوسف يكشف موقفه من أفلام زوجته شمس البارودي

وفاة الفنان المصري أحمد هيبة في حادث سير أليم

وفاة الفنان المصري أحمد هيبة في حادث سير أليم

رغم إقامة حفل زفافها.. يسرا تكشف عن سبب امتناعها من ارتداء فستان الزفاف

رغم إقامة حفل زفافها.. يسرا تكشف عن سبب امتناعها من ارتداء فستان الزفاف

شاهد: سارة الكندري تثير الجدل وتهاجم طليقها &#34;كنت تجيبلي ربعك وتقلي زبطيهم&#34;

شاهد: سارة الكندري تثير الجدل وتهاجم طليقها "كنت تجيبلي ربعك وتقلي زبطيهم"

مي حلمي تثير الجدل وتعود للعمل رغم إيقافها وإحالتها للتحقيق

مي حلمي تثير الجدل وتعود للعمل رغم إيقافها وإحالتها للتحقيق

ما حقيقة رفع إلهام الفضالة دعوى قضائية ضد مها محمد؟

ما حقيقة رفع إلهام الفضالة دعوى قضائية ضد مها محمد؟

عربي

الصحة الأردنية: تسجيل ست وفيات و1116 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل ست وفيات و1116 إصابة جديدة بـ(كورونا)

السيسي: مصر ستدعم العراق لاستعادة مكانته التاريخية ودوره العربي

السيسي: مصر ستدعم العراق لاستعادة مكانته التاريخية ودوره العربي

السعودية: إحباط هجوم جديد على مطار أبها الدولي

السعودية: إحباط هجوم جديد على مطار أبها الدولي

(أوبك): الجزائر تحتل المرتبة الرابعة في قائمة أغلى أنواع النفط الخام

(أوبك): الجزائر تحتل المرتبة الرابعة في قائمة أغلى أنواع النفط الخام