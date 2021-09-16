اتفاقية أمنية جديدة لمواجهة النفوذ الصيني في المحيط الهندي والهادي

ومن جانبه قال رئيس الوزراء البريطاني: "إن الدول الثلاث حلفاء طبيعيون والتحالف سيقربنا أكثر من أي وقت مض، وستصبح هذه الشراكة حيوية بشكل متزايد للدفاع عن مصالحنا، وحماية شعبنا في الوطن".





وبموجب الاتفاقية ألغت أستراليا عقداً موقعاً مع فرنسا عام 2016، لبناء غواصات فرنسية التصميم.







وأشار البيان إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ هي بؤرة اشتعال محتملة، مع وجود نزاعات إقليمية دون حلول، وتهديدات الإرهاب ومشكلة الجريمة المنظمة.فيما أوضحت الدول الموقعة أن الاتفاقية الدفاعية ستركز على القدرات الإلكترونية، والذكاء الصناعي والقدرات الإضافية تحت سطح البحر.