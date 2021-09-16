مجلس الأمن يدعو لاستئناف المفاوضات بشأن سد النهضة



فيما تدعو القاهرة والخرطوم إلى إبرام اتفاق ثلاثي ملزم قانونا، للحفاظ على منشآتهما المائية، واستمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه النيل.



واكتمل بناء السد على النيل الأزرق بنسبة 80 بالمئة، ومن المتوقع أن يصل إلى طاقة التوليد الكاملة في عام 2023، مما يجعله أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في إفريقيا.







رام الله - دنيا الوطنأصدر مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الأربعاء، بيانًا يدعو فيه أطراف سد النهضة الإثيوبي، للعودة لطريق المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي.وأكد مجلس الأمن في بيان أنه ليس جهة الاختصاص في النزاعات الفنية والإدارية حول مصادر المياه والأنهار، داعيًا أطراف السد إلى استئناف المفاوضات، والعودة إلى اتفاق المبادئ الموقع في 2015.ويتواصل تبادل الاتهامات بين مصر والسودان وإثيوبيا، حول المسؤولية عن تعثر المفاوضات، والتي يرعاها الاتحاد الإفريقي منذ شهور، ضمن مسار تفاوضي بدأ قبل نحو 10 سنوات، بسبب خلافات حول التشغيل والملء.وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، بل توليد الكهرباء من السد لأغراض التنمية، كما تؤكد إثيوبيا أن المشروع الذي تبلغ تكلفته خمسة مليارات دولار، ضروري لتعزيز التنمية الاقتصادية، وإمداد الغالبية العظمى من سكانها بالكهرباء.