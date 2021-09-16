إصابة طالب برصاص الاحتلال شرق بيت لحم

رام الله - دنيا الوطنأصيب، اليوم الخميس، طالب برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، في محيط مدرسة ذكور تقوع الثانية، شرق بيت لحم.وأفادت مصادر أمنية، بأن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي انتشرت بأعداد كبيرة منذ الصباح في محيط المدرسة، ما أثار حالة من الخوف بين صفوف الطلبة، وتسبب بعرقلة العملية التعليمية.وأضافت أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص وقنابل الغاز والصوت باتجاه الطلبة، ما أدى الى إصابة احدهم بعيار معدني مغلف بالمطاط.يذكر أن قوات الاحتلال تنتشر يوميا بشكل متعمد في تلك المنطقة، وتستفز الطلبة، ما يسفر عن اندلاع مواجهات في المكان.