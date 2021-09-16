غنيم يلتقي مدير التعاون في الاتحاد الأوروبي





وأكد في هذا الجانب على أهمية وفاء كافة الأطراف بالتزاماتهم لإنجاز المشروع دون حدوث أي عقبات في المستقبل.



كما تطرق اللقاء الى بحث المشاريع التطويرية الجاري العمل على تنفيذها والممولة من الاتحاد الأوروبي والتي تهدف الى تحسين الوضع المائي في التجمعات الفلسطينية .



وثمن غنيم الشراكة الدائمة والفاعلة بين سلطة المياه والاتحاد الأوروبي، والتي تحقق خلالها العديد من الإنجازات وفي فلسطين.



من جانبه أكد كراوث على بحث القضايا المطروحة مع الشركاء للعمل معا لتنفيذ المشاريع الحيوية وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، مؤكدا دعم الاتحاد الأوروبي المستمر لمشاريع المياه اللازمة.



رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم، اليوم مدير التعاون في الاتحاد الأوروبي بفلسطين السيد جيرارد كراوث، وبحث معه مع أبرز المستجدات في المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي، ومن ضمنها مشروع محطة التحلية المركزية.ووضع الوزير غنيم ضيفه بتطورات العمل في برنامج التحلية المركزية والخطوات الجاري العمل على تنفيذها حالياً، لاستمرار العمل في البرنامج وفق الخطوات والإجراءات المعتمدة، مشيراً إلى مواصلة سلطة المياه العمل في المراحل المختلفة لا سيما أنه يضمن توفير مياه صالحة للشرب، موضحا ان هناك اجراءاتعملية تم تنفيذها على الأرض كطرح عطاء الخط الناقل الجنوبي، والبدء بتنفيذ مشروع تطوير شبكات المياه لاستيعاب كميات المياه الإضافية في المنطقة.