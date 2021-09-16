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مواجهات على حاجز الجلمة العسكري والاحتلال يواصل حملات التفتيش

مواجهات على حاجز الجلمة العسكري والاحتلال يواصل حملات التفتيش
رام الله - دنيا الوطن
اندلعت، الليلة الماضية، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز الجلمة العسكري، شمال شرق جنين.

وقال مراسلنا إن قوات الاحتلال المتواجدة على الحاجز المذكور أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، باتجاه الشبان الذين خرجوا في مسيرة دعم واسناد للأسرى، الذين انتزعوا حريتهم من سجن "جلبوع" وأعيد اعتقالهم.

وفي السياق ذاته، تواصل قوات الاحتلال عمليات التفتيش في بلدات وقرى المحافظة، ونشرت فرق مشاة بين كروم الزيتون بمحاذاة جدار الضم والتوسع العنصري في محيط بلدة يعبد وقريتي رمانة وزبوبا، ومنعت العمال من الوصول إلى أماكن عملهم داخل أراضي الــ48.

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