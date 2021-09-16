غزة: إصابة طفل بجراح خطيرة في حادث سير بحي النصر





وكانت "المرور" أعلنت أمس الأربعاء، إصابة الطفل أدم محمد عليان (6 أعوام) سكان النصر بجراح خطيرة، بعد صدمه من قبل دراجة نارية.





رام الله - دنيا الوطنأفادت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، اليوم الخميس، بأن هناك حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.ونوهت عن استمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن بسبب تجهيز بنية تحتية، داعية السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق.وسُجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية حادثا سير نتج عنهما إصابة خطيرة في محافظة غزة، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.