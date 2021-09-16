شؤون فلسطينية

الطقس: أجواء لطيفة ومعتدلة واحتمال سقوط أمطار محلية

الطقس: أجواء لطيفة ومعتدلة واحتمال سقوط أمطار محلية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو غائما جزئيا لطيفا ومعتدلا نهارا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق ويحتمل سقوط امطار محلية خفيفة متفرقة، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم السبت، يكون الجو صيفيا عاديا، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأحد، يكون الجو حاراً، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 25-17 27-18 28-18 بيت لحم 25-17 27-18 28-18
رام الله والبيرة 24-16 26-17 27-16 طولكرم 28-18 29-19 30-19
نابلس 26-18 29-19 30-19 قلقيلية 28-18 29-19 30-19
جنين 28-20 31-21 32-21 سلفيت 25-17 27-18 28-18
طوباس 29-21 32-22 33-22 روابي 26-18 29-19 30-19
الخليل 24-16 26-17 27-17 غزه 27-20 28-22 29-22
أريحا 34-25 36-26 37-26 خانيونس 27-20 28-22 29-22
الأغوار الشمالية 32-23 34-24 35-24 رفح 28-19 29-21 30-21
 

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