نابلس: الشرطة تكشف سرقة أموال ومصاغ ذهبي من منزل



وأكدت الشرطة، التحفظ على المشتبه به والمضبوطات التي ضبطت بحوزته، لحين إحالته للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه اصولاً.





رام الله - دنيا الوطنكشفت الشرطة خلال 48 ساعة ملابسات قضية سرقة أموال ومجوهرات طالت أحد المنازل في نابلس.وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة، أن الشرطة تلقت شكوى من مواطن مفادها تعرض منزله لسرقة أموال بلغت 320 ألف شيكل ومصاغ ذهبي بلغت قيمته 20 ألف ديناراً اردنياً من قبل مجهولين، على الفور باشرت الشرطة البحث والتحري وتمكنت خلال 48 ساعة من كشف ملابسات القضية والقبض على مشتبه به وضبطت المسروقات بحوزته، وبسماع أقواله أفاد بقيامه بعملية سرقة المنزل.