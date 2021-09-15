نادي الأسير: قرار تعليق الإضراب لا يعني انتهاء المعركة

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، أن قرار الأسرى بتعليق الإضراب الجماعي عن الطعام لمواجهة الإجراءات القهرية التي تعرّضوا لها في أعقاب انتزاع 6 أسرى لحريتهم من سجن "جلبوع"؛ لا يعني انتهاء المعركة.وأوضح فارس، في بيان صدر عن نادي الأسير، مساء اليوم الأربعاء، أن إدارة سجون الاحتلال ما زالت تتخذ إجراءات "عقابية" بحق عدد من الأسرى، لا يزال بعضهم في الزنازين والعزل والتحقيق، علاوة على أن ستّة أسرى يواصلون الإضراب الفردي ضد اعتقالهم الإداري، ومنهم الأسير كايد الفسفوس الذي تجاوز إضرابه الستّين يومًا، كما أن أسرى "جلبوع" المعاد اعتقالهم ما زالوا يقبعون في أقبية التحقيق في ظروف صعبة.ودعا فارس أبناء شعبنا إلى مواصلة الهبّة الشعبية الموحّدة والمساندة لنضال الحركة الأسيرة، للدفاع عن حياة الأسرى وكرامتهم، مؤكدًا أن هذه المعركة لن تضع أوزارها حتى تنتهي كافة الإجراءات بحق الأسرى".